Homem morre em acidente entre carro e dois caminhões em Colatina

Um homem de 44 anos morreu em um acidente entre o carro que ele estava dirigindo, um Ford Ka, e dois caminhões, no km 40 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os condutores dos caminhões, de 33 e 64 anos, não ficaram feridos. Não foi informado os detalhes de como o acidente aconteceu, nem a identidade da vítima, apenas que ela não resistiu ainda no local por conta do impacto da batida.