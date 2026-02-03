A Gazeta - Agora

Homem morre em acidente entre carro e dois caminhões em Colatina

Publicado em 03/02/2026 às 08h57
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro morreu no local e os dois condutores dos caminhões não ficaram feridos. Não foram informados detalhes sobre como o acidente aconteceu.

Um homem de 44 anos morreu em um acidente entre o carro que ele estava dirigindo, um Ford Ka, e dois caminhões, no km 40 da BR 259, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os condutores dos caminhões, de 33 e 64 anos, não ficaram feridos. Não foi informado os detalhes de como o acidente aconteceu, nem a identidade da vítima, apenas que ela não resistiu ainda no local por conta do impacto da batida. 

Imagens enviadas por leitores mostram o carro destruído (veja abaixo) e o caminhão com a lateral danificada (confira acima). A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno. A matéria será atualizada quando houver novas informações.

Carro da vítima, um Ford Ka, ficou destruído Crédito: Leitor | A Gazeta
