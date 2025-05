Crime organizado

Operação cumpre mandados contra facção envolvida com drogas e lavagem de dinheiro no ES

Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam a existência de uma organização criminosa com atuação no tráfico interestadual de entorpecentes.

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:51

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária durante a Operação “Vagus”, realizada na última terça-feira (20). A ação tem o objetivo de aprofundar investigações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande Vitória. >

Segundo a Polícia Federal, as investigações mostraram fortes indícios de atuação organizada no tráfico interestadual de entorpecentes, além de identificarem movimentações financeiras ilícitas realizadas por meio de empresas de fachada.>

Ainda de acordo com a PF, as diligências realizadas na operação buscam ampliar o mapeamento da estrutura criminosa, identificar envolvidos e reunir novos elementos de prova para subsidiar as investigações em andamento.>

Operação O nome da operação, “VAGUS”, faz referência ao termo em latim que significa "errante" ou "vagante" — uma alusão à forma como os investigados se autodenominavam.

Operação cumpre mandados contra facção envolvida com drogas e lavagem de dinheiro no ES

Coordenada pela Polícia Federal (PF), a Ficco/ES é composta pelas polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta