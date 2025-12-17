Homem é detido após tentar tomar criança das mãos do pai em Vila Velha

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09:15
Um homem de 34 anos foi detido após tentar arrancar uma criança de 2 anos das mãos do pai durante um passeio, no bairro Soteco, em Vila Velha, na noite de terça-feira (16).
“Fui abordado por esse cidadão, tentou tomar meu filho enquanto estava passeando. Ele agarrou meu filho, que começou a chorar, quando vi, falei ‘solta meu filho’. Ele não queria soltar, estava querendo arrastar meu filho. Quando empurrei e viu que não ia conseguir levar meu filho, ele se evadiu”, relatou o pai da criança, que prefere não se identificar.
Após o ocorrido, a Guarda Municipal foi acionada e conseguiu localizar o suspeito, que acabou detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem da TV Gazeta foi ao local e constatou que o homem já possui passagens pela polícia.
“Procuramos o individuo dentro da casa, ao encontrá-lo, foi questionado qual motivo para pegar a criança. Ele a todo momento com uma faca na mão, resistindo a prisão”, explicou o agente Eduardo Aguiar.
Ainda de acordo com o pai, ao ser questionado pelos agentes sobre o motivo de querer levar a criança, o suspeito afirmou que pretendia matar o menino.
Familiares do homem relataram que ele possui problemas psicológicos, mas que não há laudo médico e, por isso, não conseguem realizar uma internação.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre a autuação do suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
* Com informações de Cris Martinelli, da TV Gazeta.
