Quem era o homem com tatuagem do PCV morto ao entrar em área rival no ES

Magno Gabriel Coser foi interrogado e espancado no bairro Zumbi dos Palmares, nesta quarta-feira (21); ele havia sido liberado da cadeia em dezembro do ano passado

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:54

Magno Gabriel Coser, de 42 anos, morto espancado em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a primeira vez que Magno deu entrada no presídio foi em julho de 2007. Desde então, ele já foi preso pelos crimes de furto, roubo, sequestro e tráfico de drogas. Em dezembro de 2024, ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça.>

Família acredita em emboscada

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com familiares de Magno. Eles disseram que o homem tinha saído de casa para comprar drogas, e acreditam que ele tenha sido atraído para uma emboscada. Sobre a tatuagem, os parentes detalharam que Magno havia feito, há poucos dias, e que tinha escrito apenas "PCV" no braço. >

O caso

Magno foi até Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (21). Ele chegou ao local em um carro de aplicativo. Já dentro do bairro, ele e o motorista do veículo foram abordados por traficantes e levados para o alto de uma escadaria, onde foram interrogados. >

>

Segundo o motorista de aplicativo, os bandidos viram a tatuagem e espancaram Magno. Depois, rodaram com o homem no carro e voltaram para o bairro. O condutor do veículo disse que foi liberado pelos criminosos após afirmar que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo de Magno foi encontrado no bairro Ataíde e, segundo testemunhas, teria sido deixado lá por quatro suspeitos.>

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.>

