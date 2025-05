Espancado por rivais

Homem com tatuagem do PCV é morto ao entrar em área do TCP em Vila Velha

Vítima foi levada ao bairro Zumbi dos Palmares por um motorista de aplicativo, mas, ao chegar lá, foi abordada por traficantes

Publicado em 21 de maio de 2025 às 09:21 - Atualizado há 12 horas

Magno Gabriel Coser, de 42 anos, morto espancado por traficantes em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um homem com uma tatuagem da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi morto espancado no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, região de atuação do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP), rival do PCV. Magno Gabriel Coser, de 42 anos, foi sequestrado por traficantes após entrar na região, na madrugada desta quarta-feira (21). >

Tudo começou na região da Ponte Seca, na Vila Rubim, em Vitória. Um motorista de aplicativo, de 31 anos, disse à Polícia Militar que estava parado no local aguardando algum chamado de corrida quando um conhecido dele, identificado apenas como "Magu", apareceu e perguntou se ele poderia levá-lo para Zumbi dos Palmares. O condutor cobrou 70 reais e seguiu com o passageiro para Vila Velha.>

Chegando ao bairro, o motorista disse, no boletim de ocorrência, que parou perto de uma escadaria e ouviu tiros. Ele se assustou, seguiu em frente e parou na Estrada de Capuaba. O passageiro desembarcou e entrou em Zumbi dos Palmares a pé. O condutor disse que foi seguindo Magu, mas de carro. >

Traficantes percebem tatuagem

Em determinado ponto, traficantes de Zumbi dos Palmares abordaram os dois: Magu e o motorista, e mandaram a dupla subir uma escadaria. Lá em cima, eles começaram um interrogatório e disseram que perceberam que o passageiro tinha uma tatuagem do PCV no braço, facção rival à deles. Neste momento, o homem foi espancado. >

Sequestro

Depois das agressões, os traficantes colocaram Magu dentro do carro de aplicativo e rodaram com ele pelo bairro. Em seguida, voltaram ao local e jogaram ele lá, ferido, mas ainda vivo. O motorista, que estava no local aguardando, afirmou que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico, por isso, os criminosos devolveram o veículo dele e mandaram o homem sair da região.>

Carro sem gasolina

Após sair do bairro, o motorista contou aos policiais que a gasolina do carro acabou. Por isso, ele empurrou o veículo para o canteiro da pista e foi buscar o combustível. Momentos depois, os militares foram chamados para a região, pois o corpo de Magu tinha sido encontrado no bairro Ataíde, vizinho de Zumbi dos Palmares. >

A vítima estava com sinais de espancamento. Testemunhas afirmaram à PM que quatro suspeitos teriam jogado o corpo lá. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo foi levado até o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), para prestar depoimento.>

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. >

