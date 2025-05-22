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Assaltantes roubam padaria em Colatina e atiram após funcionário reagir

Os quatro criminosos chegaram ao estabelecimento em um carro roubado, e invadiram o local encapuzados e armados; eles acabaram detidos e levados para delegacia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 mai 2025 às 13:19

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 13:19

Quatro encapuzados assaltaram uma padaria no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Câmeras de segurança (vídeo acima) registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram e exigiram dinheiro, com um deles apontando uma arma para o funcionário que estava no caixa. Em certo momento, o trabalhador reage à abordagem e um dos criminosos chegou a atirar, ferindo o atendente na mão. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, três dos envolvidos são adolescentes, entre 15 e 17 anos, e um tem 21 anos. Todos foram conduzidos à delegacia do município.
A PM disse que, conforme testemunhas, os suspeitos chegaram ao local em um carro Renault Megane, que havia sido roubado cerca de 40 minutos antes. Imagens da padaria mostram os quatro criminosos chegando ao estabelecimento encapuzados, e depois agindo de forma rápida. Enquanto eles pegavam o dinheiro do caixa, um funcionário reagiu e, em seguida, acontece o disparo. Depois, o quarteto foge.
Após receber a informação de que os criminosos estariam na BR 259, ainda em Colatina, os militares conseguiram localizar o grupo. Os indivíduos ainda tentaram fugir, mas foram alcançados. A arma utilizada no crime, munições e o dinheiro roubado do caixa, mais de R$ 150, foram apreendidos.
A PM informou que dois dos menores confessaram a autoria dos disparos: um contra a vítima no assalto à padaria e dois contra um indivíduo no bairro Aparecida, ocorrência registrada após o assalto. O menor que conduzia o veículo também admitiu ter dirigido durante o roubo e a fuga. 
Segundo a corporação, o atendente que estava no caixa da padaria conseguiu se desviar do disparo, mas sofreu ferimentos nas mãos e foi socorrido para um hospital do município, onde foi atendido e já recebeu alta médica. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência à Polícia Civil, que disse em nota que o suspeito de 21 anos, identificado como Mateus de Jesus Sterquim Vieira, foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e encaminhado ao sistema prisional. Já os adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos, foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Os nomes dos menores não estão sendo divulgados conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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