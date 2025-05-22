Assaltantes roubam padaria em Colatina e atiram após funcionário reagir

(vídeo acima) registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram e exigiram dinheiro, com um deles apontando uma arma para o funcionário que estava no caixa. Em certo momento, o trabalhador reage à abordagem e um dos criminosos chegou a atirar, ferindo o atendente na mão. Conforme o boletim de ocorrência da Quatro encapuzados assaltaram uma padaria no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (21). Câmeras de segurançaregistraram o momento em que os suspeitos se aproximaram e exigiram dinheiro, com um deles apontando uma arma para o funcionário que estava no caixa. Em certo momento, o trabalhador reage à abordagem e um dos criminosos chegou a atirar, ferindo o atendente na mão. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , três dos envolvidos são adolescentes, entre 15 e 17 anos, e um tem 21 anos. Todos foram conduzidos à delegacia do município.

A PM disse que, conforme testemunhas, os suspeitos chegaram ao local em um carro Renault Megane, que havia sido roubado cerca de 40 minutos antes. Imagens da padaria mostram os quatro criminosos chegando ao estabelecimento encapuzados, e depois agindo de forma rápida. Enquanto eles pegavam o dinheiro do caixa, um funcionário reagiu e, em seguida, acontece o disparo. Depois, o quarteto foge.

Após receber a informação de que os criminosos estariam na BR 259, ainda em Colatina, os militares conseguiram localizar o grupo. Os indivíduos ainda tentaram fugir, mas foram alcançados. A arma utilizada no crime, munições e o dinheiro roubado do caixa, mais de R$ 150, foram apreendidos.

A PM informou que dois dos menores confessaram a autoria dos disparos: um contra a vítima no assalto à padaria e dois contra um indivíduo no bairro Aparecida, ocorrência registrada após o assalto. O menor que conduzia o veículo também admitiu ter dirigido durante o roubo e a fuga.

Segundo a corporação, o atendente que estava no caixa da padaria conseguiu se desviar do disparo, mas sofreu ferimentos nas mãos e foi socorrido para um hospital do município, onde foi atendido e já recebeu alta médica.