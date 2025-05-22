Após alguns dias de sol, a chuva deve retornar ao Espírito Santo. Uma frente fria, que avança pela costa do Sudeste, chega ao Estado nesta sexta-feira (23). No entanto, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, os efeitos da massa de ar frio serão mais sentidos ao longo do fim de semana.
Nesta quinta-feira (22), há apenas chance de chuva moderada no Litoral Norte capixaba. Já no sábado (24) e domingo (25), o tempo muda: o céu fica encoberto em todo o Estado e a chuva volta a ocorrer com frequência ao longo do dia. O risco de precipitações moderadas a fortes é maior no domingo.
Ainda de acordo com a Climatempo, essa frente fria é do tipo oceânica, ou seja, seu maior impacto será nas áreas próximas ao mar. Com o aumento da nebulosidade e o retorno das chuvas, as temperaturas voltam a cair levemente no Espírito Santo.
Frente fria avança pelo Sudeste e pode provocar chuva no fim de semana no ES