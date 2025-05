Friozinho bateu

Ar polar derruba temperatura no ES e Vitória tem 2ª menor mínima do ano

Temperaturas mais baixas devem permanecer no fim de semana, com destaque para Região Serrana, onde os termômetros devem bater 13 °C na sexta-feira (16)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de maio de 2025 às 07:36

Chuva e frio em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O edredom voltou para a cama e as blusas de frio deixaram o guarda-roupa. O friozinho deu as caras no Espírito Santo nos últimos dias e, na quarta-feira (14), Vitória registrou a segunda menor temperatura do ano: 18,6 °C. O recorde de 2025 na Capital foi 18,4 °C, registrados no início do mês, dia 3. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a causa da queda na temperatura é o ar frio de origem polar combinado com o excesso de nebulosidade e à chuva.>

A previsão é de que o frio continue nos próximos dias. Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quinta-feira (15), as temperaturas seguem amenas em todo o Estado, com variação de nuvens e chance de chuva em várias regiões. Em Vitória, os termômetros devem marcar entre 20 °C e 25 °C, com sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. O vento no litoral também pode soprar com mais força, trazendo a sensação de frio.>

Na Região Serrana, o clima é ainda mais gelado. Em cidades de maior altitude, como Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, a mínima pode chegar aos 14 °C. Já nas áreas mais baixas da região, os termômetros variam entre 15 °C e 26 °C. A previsão é de sol entre nuvens e chuva isolada.>

No Sul do Estado, o tempo também fica instável, com possibilidade de chuva passageira, principalmente no período da tarde. Em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura deve variar entre 18 °C e 27 °C nas áreas mais baixas. Nas regiões de serra, a mínima pode cair para 16 °C.>

Já no Norte e Noroeste, o sol até aparece em alguns momentos, mas o tempo segue fechado, com possibilidade de chuvas ao longo do dia. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, por exemplo, a mínima prevista é de 15 °C.>

Previsão para os próximos dias

Para sexta-feira (16), a previsão mantém o padrão: muitas nuvens, sol tímido e chuva rápida em várias regiões do Estado. O friozinho continua, com mínimas na casa dos 13 °C na Região Serrana e ventos moderados no litoral.>

No fim de semana, o tempo segue instável. No sábado (17), o céu deve ficar nublado e há previsão de chuvas ocasionais em todo o Estado. As temperaturas continuam amenas. No domingo (18), os termômetros sobem um pouco, mas ainda pode chover em alguns momentos do dia. Na segunda-feira (19), o sol deve aparecer mais, principalmente nas regiões afastadas do litoral, mas ainda há chance de chuva rápida em pontos isolados.>

