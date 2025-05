Norte do ES

Motorista morre em acidente entre dois carros na ES 313 em Pinheiros

Ronilson Graci Nunes tinha 47 anos e dirigia um Chevrolet Onix, que bateu de frente com uma Fiat Toro, na noite de terça-feira (20)

Publicado em 21 de maio de 2025 às 20:04

Ronilson Graci Nunes, de 47 anos, morreu no local do acidente Crédito: Acervo Pessoal / Leitor

O motorista de um Chevrolet Onix, identificado como Ronilson Graci Nunes, de 47 anos, morreu em uma colisão frontal com uma caminhonete Fiat Toro na noite de terça-feira (20), na rodovia ES 313, a cerca de 9 km da comunidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, o condutor da caminhonete, de 46 anos, foi socorrido e se negou a fazer o teste do bafômetro.>

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do Chevrolet Onix morreu no local. O condutor da Fiat Toro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Municipal de Pinheiros, onde foi atendido e liberado. De acordo com a PM, o homem não apresentava sinais de embriaguez; no entanto, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Com isso, um Auto de Infração de Trânsito (AIT) foi confeccionado a partir da análise dos policiais. >

O motorista da caminhonete relatou aos militares que conduzia o veículo quando, em uma curva, foi surpreendido pelo outro veículo, que estaria na contramão, ocasionando a colisão frontal. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, procedimento considerado padrão em acidentes com morte.>

Veículos ficaram com a frente destruída após acidente Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil informou que o condutor da Fiat Toro, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, "foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou a Polícia Civil. A corporação acrescentou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. >

