'Jogador': criminoso na lista dos mais procurados do ES é preso em Vitória

Um criminoso que já integrou a lista dos mais procurados do Espírito Santo foi preso no Morro do Jaburu, em Gurigica, Vitória, na manhã desta quinta-feira (22). Rudney Jacinto dos Santos, de 27 anos, — conhecido como "Jogador" e "Nego 10" — era considerado foragido desde 2023, e tinha mandado de prisão em aberto por homicídio, associação criminosa e concurso de pessoas. O nome dele já apareceu outras vezes nas notícias, sempre relacionado à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Apesar de as investigações apontarem que ele atuava no tráfico de drogas de São Benedito, Rudney foi preso em uma casa no bairro vizinho, Gurigica. A Polícia Militar fez um cerco na casa onde ele estava e o homem foi capturado, sem reagir. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homicídio que Rudney é acusado de participar aconteceu em junho de 2022, em Gurigica. Na ocasião, um homem identificado como Charleen Vinicius Valadares teve os dedos cortados, foi agredido e executado com tiros na cabeça, tudo isso porque ele estaria cometendo furtos na região.
O tenente Moraes, da 6ª Companhia da Polícia Militar, disse que a prisão foi importante. "A casa em que ele estava era de um padrão considerável para o local, conseguimos acessar e, sem disparar nenhum tiro, conseguimos detê-lo. Rudney é um velho conhecido da polícia, considerado 'liso' para ser preso, como se diz na gíria popular, tanto é que ele só foi apreendido quando menor, hoje está com 27 anos e foi preso agora pela primeira vez. Pelo que consta, o mandado de prisão seria por esse homicídio onde ele estaria provavelmente como mandante", detalhou.
Embora ele afirme que está frequentando igreja, é uma prisão qualificada pela fama do indivíduo e sua história dentro do PCV
Parceiro de Andinho
Ainda segundo o tenente Moraes, o assassinato de 2022 teria também a participação de Anderson de Andrade Bento, o Andinho, morto durante uma ação da Polícia Militar em março deste ano. Ele era uma liderança do PCV. "Foi na época que ele (Rudney) fazia parte do tráfico de drogas de São Benedito", explicou o policial.
A morte de Andinho, em março, causou uma série de atos criminosos ao longo da tarde e noite, e ainda no dia seguinte: ônibus foram incendiados, viaturas depredadas e coletivos deixaram de circular na parte alta de bairros da Capital. Depois desses episódios de violência, a PM chegou a divulgar uma lista dos 15 mais procurados na região do Bairro da Penha, sede da facção, e Rudney aparecia entre os nomes.