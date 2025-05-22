'Jogador': criminoso na lista dos mais procurados do ES é preso em Vitória

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , o homicídio que Rudney é acusado de participar aconteceu em junho de 2022, em Gurigica. Na ocasião, um homem identificado como Charleen Vinicius Valadares teve os dedos cortados, foi agredido e executado com tiros na cabeça, tudo isso porque ele estaria cometendo furtos na região.

O tenente Moraes, da 6ª Companhia da Polícia Militar, disse que a prisão foi importante. "A casa em que ele estava era de um padrão considerável para o local, conseguimos acessar e, sem disparar nenhum tiro, conseguimos detê-lo. Rudney é um velho conhecido da polícia, considerado 'liso' para ser preso, como se diz na gíria popular, tanto é que ele só foi apreendido quando menor, hoje está com 27 anos e foi preso agora pela primeira vez. Pelo que consta, o mandado de prisão seria por esse homicídio onde ele estaria provavelmente como mandante", detalhou.