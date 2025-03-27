Após morte de traficante, PM divulga lista de 15 procurados na região do Bairro da Penha

A morte de Anderson de Andrade Bento, o Andinho, durante uma ação da Polícia Militar na quarta-feira (26), causou uma série de atos criminosos ao longo da tarde e noite, e ainda no dia seguinte: ônibus foram incendiados, viaturas depredadas e coletivos deixaram de circular na parte alta de bairros da Capital. O traficante morto era uma liderança da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que tem sede no Bairro da Penha, e era foragido da Justiça. A PM divulgou uma lista de outros procurados que atuam ou têm ligação com a região. Confira abaixo:
01
Washington Damazio da Silva, o Damazio ou "Gadernal"
É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
02
Jean Finamore Bento, o Jeazinho ou "Boca de lata"
É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
03
Bruno Trindade da Silva, o Chuck ou "Perrengue"
É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
04
Emerson de Jesus Dias Santos, o "Beiço", "Pesado" ou "Pesadão"
Atua em Resistência, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por homicídio, corrupção de menores e tráfico de drogas.
05
Laion da Silva Oliveira, o "Galo cego"
Atua em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.
06
Leonardo Diniz Birchler, o LD ou "Léo Cueca"
É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
07
Jonathas Jesus dos Santos, o "Pavão"
É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas.
08
Rudney Jacinto dos Santos, o "Nego 10" ou Jogador
É liderança do tráfico em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, associação criminosa e concurso de pessoas.
09
Jose Paulo de Souza Ferreira Junior, o "Da Pop"
É apontado pela Polícia Militar como fornecedor de drogas do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e organização criminosa.
10
Bruno Nascimento Adriano, o "2K" ou Kiko
É gerente do tráfico do bairro São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por associação criminosa, concurso de pessoas e homicídio.
11
Jean Claudio Abreu da Silva
É apontado como braço armado do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
12
Thiago dos Santos Azevedo, o "Tuiuiu" ou "Thiago Gordo"
É gerente do tráfico do Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.
13
Pedro Almeida Alves Júnior ou Pedro de Almeida Alves Júnior, o "Queimadinho"
É gerente do tráfico de São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por roubo, furto e identidade falsa.
14
Alan Reis dos Santos, o "Xaiene" ou "Sheyenne"
É liderança do tráfico de Jesus de Nazareth, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
15
Rayner Rodrigues Silva, o "Chucky"
É braço armado de São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por três tentativas de homicídio contra policiais, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Quem tiver qualquer informação sobre os criminosos pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.