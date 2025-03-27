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Foragidos da Justiça

Após morte de traficante, PM divulga lista de 15 procurados na região do Bairro da Penha

Criminosos têm mandados de prisão em aberto por diversos delitos, como homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Publicado em 27 de Março de 2025 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2025 às 13:06
Após morte de traficante, PM divulga lista de 15 procurados na região do Bairro da Penha
Polícia Militar divulgou as imagens de 15 procurados que atuam no tráfico de drogas de regiões ligadas ao Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A morte de Anderson de Andrade Bento, o Andinho, durante uma ação da Polícia Militar na quarta-feira (26), causou uma série de atos criminosos ao longo da tarde e noite, e ainda no dia seguinte: ônibus foram incendiados, viaturas depredadas e coletivos deixaram de circular na parte alta de bairros da Capital. O traficante morto era uma liderança da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que tem sede no Bairro da Penha, e era foragido da Justiça. A PM divulgou uma lista de outros procurados que atuam ou têm ligação com a região. Confira abaixo:

01

Washington Damazio da Silva, o Damazio ou "Gadernal"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

02

Jean Finamore Bento, o Jeazinho ou "Boca de lata"

É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

03

Bruno Trindade da Silva, o Chuck ou "Perrengue"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

04

Emerson de Jesus Dias Santos, o "Beiço", "Pesado" ou "Pesadão"

Atua em Resistência, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por homicídio, corrupção de menores e tráfico de drogas.

05

Laion da Silva Oliveira, o "Galo cego"

Atua em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

06

Leonardo Diniz Birchler, o LD ou "Léo Cueca"

É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

07

Jonathas Jesus dos Santos, o "Pavão"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas.

08

Rudney Jacinto dos Santos, o "Nego 10" ou Jogador

É liderança do tráfico em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, associação criminosa e concurso de pessoas.

09

Jose Paulo de Souza Ferreira Junior, o "Da Pop"

É apontado pela Polícia Militar como fornecedor de drogas do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e organização criminosa. 

10

Bruno Nascimento Adriano, o "2K" ou Kiko

É gerente do tráfico do bairro São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por associação criminosa, concurso de pessoas e homicídio. 

11

Jean Claudio Abreu da Silva

É apontado como braço armado do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

12

Thiago dos Santos Azevedo, o "Tuiuiu" ou "Thiago Gordo"

É gerente do tráfico do Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.

13

Pedro Almeida Alves Júnior ou Pedro de Almeida Alves Júnior, o "Queimadinho"

É gerente do tráfico de São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por roubo, furto e identidade falsa. 

14

Alan Reis dos Santos, o "Xaiene" ou "Sheyenne"

É liderança do tráfico de Jesus de Nazareth, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 

15

Rayner Rodrigues Silva, o "Chucky"

É braço armado de São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por três tentativas de homicídio contra policiais, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Quem tiver qualquer informação sobre os criminosos pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.

Mais sobre os ataques:

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