Após morte de traficante, PM divulga lista de 15 procurados na região do Bairro da Penha

01

Washington Damazio da Silva, o Damazio ou "Gadernal"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

02

Jean Finamore Bento, o Jeazinho ou "Boca de lata"

É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



03

Bruno Trindade da Silva, o Chuck ou "Perrengue"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.



04

Emerson de Jesus Dias Santos, o "Beiço", "Pesado" ou "Pesadão"

Atua em Resistência, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por homicídio, corrupção de menores e tráfico de drogas.

05

Laion da Silva Oliveira, o "Galo cego"

Atua em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.



06

Leonardo Diniz Birchler, o LD ou "Léo Cueca"

É gerente do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.



07

Jonathas Jesus dos Santos, o "Pavão"

É liderança do tráfico no Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas.



08

Rudney Jacinto dos Santos, o "Nego 10" ou Jogador

É liderança do tráfico em São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, associação criminosa e concurso de pessoas.



09

Jose Paulo de Souza Ferreira Junior, o "Da Pop"

É apontado pela Polícia Militar como fornecedor de drogas do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e organização criminosa.

10

Bruno Nascimento Adriano, o "2K" ou Kiko

É gerente do tráfico do bairro São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por associação criminosa, concurso de pessoas e homicídio.

11

Jean Claudio Abreu da Silva

É apontado como braço armado do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

12

Thiago dos Santos Azevedo, o "Tuiuiu" ou "Thiago Gordo"

É gerente do tráfico do Bairro da Penha e tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.

13

Pedro Almeida Alves Júnior ou Pedro de Almeida Alves Júnior, o "Queimadinho"

É gerente do tráfico de São Benedito e tem mandado de prisão em aberto por roubo, furto e identidade falsa.

14

Alan Reis dos Santos, o "Xaiene" ou "Sheyenne"

É liderança do tráfico de Jesus de Nazareth, mas tem forte ligação com a região do Bairro da Penha. Tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

15

Rayner Rodrigues Silva, o "Chucky"