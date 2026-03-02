Bebê de 1 ano e 9 meses é encontrado morto em represa de Nova Venécia
Um bebê de 1 ano e 9 meses foi encontrado morto dentro de uma represa na zona rural de Nova Venécia, região Noroeste do Espírito Santo, no domingo (1). Segundo a Polícia Militar, a criança foi retirada da água pelo pai e por um vizinho, e, apesar das tentativas de reanimação, o menino não resistiu.
O pai contou à PM que saiu por alguns minutos e deixou o menino com a mãe e também um tio, que é uma pessoa com deficiência. Quando voltou, teria encontrado a companheira desacordada na cama. Segundo ele, a mulher tem crises em que perde a consciência temporariamente. Depois que ela acordou, o casal começou a procurar pela criança e encontrou o menino boiando na represa, que fica a poucos metros da casa.
A Polícia Civil informou que os pais da criança foram conduzidos à Delegacia de Nova Venécia, onde foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. O caso segue em investigação.