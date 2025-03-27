Quem era Andinho, traficante morto em Vitória que motivou ataques a ônibus e viaturas

Anderson de Andrade Bento, o Andinho, morto durante ação da PM em São Benedito Crédito: Disque-Denúncia

Irmão de traficantes

Andinho era irmão de João de Andrade, conhecido como Joãzinho da 12, Geovani Andrade Bento, o Vaninho, e de Yuri de Andrade Bento. Os três estão presos e tiveram papel importante na facção Primeiro Comando de Vitória, conforme vamos detalhar abaixo:

Joãozinho da 12: hoje preso no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, Joãozinho da 12 foi um dos fundadores do PCV e é considerado um dos líderes da facção no bairro São Benedito. Esse apelido dele, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), era porque ele "gostava" de matar usando arma de calibre 12.

hoje preso no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, Joãozinho da 12 foi um dos fundadores do PCV e é considerado um dos líderes da facção no bairro São Benedito. Esse apelido dele, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), era porque ele "gostava" de matar usando arma de calibre 12. Vaninho: também está, atualmente, preso em um presídio federal. Ele é considerado um "sócio" na liderança do tráfico de drogas do bairro São Benedito.

também está, atualmente, preso em um presídio federal. Ele é considerado um "sócio" na liderança do tráfico de drogas do bairro São Benedito. Yuri: Yuri foi preso em fevereiro do ano passado, após se envolver em um acidente durante uma perseguição em Vitória. À época, ele chegou a receber a alcunha de "herdeiro do tráfico", já que também integrava a liderança de São Benedito, assim como os irmãos.

Arrancou dedos de vítima

No Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , é possível encontrar um mandado de prisão em aberto no nome de Andinho, expedido em outubro de 2023. Ele era procurado por associação criminosa e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Segundo o coronel Douglas Caus, esse assassinato foi cometido de forma brutal.

Eles pegaram um indivíduo que estava devendo a boca de fumo, cortaram oito dedos dele e deram 50 disparos de arma de fogo. O Andinho estava presente Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

Passagens criminais de Andinho

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , Andinho tem passagens pelo sistema prisional desde 2012 pelos crimes de homicídio, dano, tráfico, associação para o tráfico e crime relacionado ao porte ilegal de armas. Em 2020 ele foi solto por meio de alvará, mas, como já adiantado nesta reportagem, ele voltou a ser procurado pela Justiça em 2023.

A morte

Anderson de Andrade Bento estava na lista de procurados do Disque-Denúncia Crédito: Disque-Denúncia

Segundo o coronel Douglas Caus, a operação que ocorreu em São Benedito na tarde de quarta-feira (26) tinha o objetivo de prender lideranças do PCV no bairro, inclusive Andinho. "Ele resistiu à ação dos policiais militares, tentou sacar a arma de um policial para atentar contra a vida dele, o outro policial fez disparo e Andinho foi atingido e socorrido, mas foi a óbito", destacou o comandante-geral.

Após morte, viaturas depredadas

Ainda na quarta-feira, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo (confira acima). Dois estabelecimentos da região também foram atingidos. O coronel Douglas Caus ainda citou que mais dois veículos da corporação foram baleados, totalizando três.

Ônibus incendiados

Mais tarde, mais retaliações: dois ônibus foram incendiados em Vitória e na Serra . O primeiro caso aconteceu na Praia do Canto, em Vitória, quando três suspeitos embarcaram no coletivo da linha 523 (T. Jacaraípe/T. Jardim América via Beira-Mar), no ponto da Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi. Eles pularam a roleta e, um ponto depois, com o veículo já em movimento, ordenaram que todos descessem, ao mesmo tempo em que jogavam gasolina no ônibus e atearam fogo. O veículo seguia sentido Jardim Camburi e contava com uma média de 20 passageiros. Ninguém ficou ferido.

A segunda ocorrência foi registrada no bairro Jacaraípe, na Serra, e envolveu um ônibus da linha 863 (T. Jacaraípe/ Residencial Jacaraípe via Castelândia/ Costa Dourada). Por volta das 23h, criminosos embarcaram no ônibus, sentido Enseada de Jacaraípe, e, no ponto seguinte, ordenaram que todos descessem e atearam fogo. Havia cerca de 30 passageiros no veículo. Ninguém ficou ferido.

Bairros sem ônibus na parte alta