Após ataques, ônibus não circulam na parte alta de bairros em Vitória

No final da tarde desta quinta-feira, a Ceturb-ES informou que dez linhas voltaram a circular normalmente, sendo elas 022, 044, 101, 103,111, 125, 532, 163, 184 e 516. Já as linhas 074, 073, 172, 051, 052, 031, 031A, 182 e 204 continuam sem retornar o atendimento na parte alta dos bairros Penha, São Benedito, Itararé, Consolação, Bonfim e Floresta.

Até o momento, a reportagem apurou junto a motoristas e passageiros que 19 linhas mudaram o trajeto nesta quinta-feira. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou que, por questões de segurança, os ônibus que atendem a parte alta dos morros de Vitória estão com a operação alterada.

"As linhas 022, 031, 031-A, 044, 101, 103,111, 125, 532, 051, 052, 171, 163, 184, 516, 073, 074, 182 e 172 são algumas das linhas afetadas. As linhas da Leitão da Silva estão operando normalmente. Assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", disse a Ceturb-ES.

Aulas mantidas

Diante da tensão na região, a reportagem procurou a prefeitura para saber se houve alteração no funcionamento de escolas. A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Vitória informou que as aulas estão mantidas e seguindo o calendário escolar do ano letivo de 2025 em todas as 104 unidades da Rede Municipal de Ensino. "A segurança foi reforçada por equipes da Guarda Civil Municipal nas escolas localizadas nas regiões onde houve registro de ocorrências policiais nos últimos dias", disse a administração municipal.



Quais ônibus foram atacados

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), dois ônibus foram incendiados e destruídos na noite de quarta-feira (26). O primeiro caso aconteceu na Praia do Canto, em Vitória, quando três suspeitos embarcaram no coletivo da linha 523 (T. Jacaraípe/T. Jardim América via Beira-Mar), no ponto da Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi. Eles pularam a roleta e, um ponto depois, com o veículo já em movimento, ordenaram que todos descessem, ao mesmo tempo em que jogavam gasolina no ônibus e atearam fogo. O veículo seguia sentido Jardim Camburi e contava com uma média de 20 passageiros. Ninguém ficou ferido.

A segunda ocorrência foi registrada no bairro Jacaraípe, na Serra, e envolveu um ônibus da linha 863 (T. Jacaraípe/ Residencial Jacaraípe via Castelândia/ Costa Dourada). Por volta das 23h, criminosos embarcaram no ônibus, sentido Enseada de Jacaraípe, e, no ponto seguinte, ordenaram que todos descessem e atearam fogo. Havia cerca de 30 passageiros no veículo. Ninguém ficou ferido.

Viaturas depredadas

Ainda na quarta-feira, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo. Dois estabelecimentos da região também foram atingidos.

Qual o motivo?

Ele destacou que a Sesp e as forças de segurança estão empenhadas para prender os criminosos. Na manhã desta quinta-feira (27), conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, viaturas da Polícia Militar estão na Avenida Marechal Campos, nas proximidades do Bairro da Penha e São Benedito, reforçando o patrulhamento.

Será investigado

Em nota, a PC, informou que os incêndios a coletivos ocorridos em Jacaraípe, na Serra, e em Jardim Camburi, Vitória, serão investigados sob a responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP) para identificar e responsabilizar os suspeitos.