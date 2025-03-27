Traficante morto em Vitória tinha longa ficha 'por crimes violentos', diz secretário

Os ataques a dois ônibus do Transcol (em Vitória e na Serra) e a viaturas de Polícia Militar (duas no Bairro da Penha e uma na Avenida Leitão da Silva, na Capital), na noite de quarta-feira (26), foram motivados pela morte de um "indivíduo com antecedentes criminais extensos por crimes violentos", segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno. Em vídeo divulgado ainda na noite dos fatos (veja acima), o secretário diz ainda que o traficante, identificado como Anderson de Andrade Bento, conhecido como Andinho, teria ligações com crimes de homicídio, tráfico de drogas e armas.
O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, afirmou que Andinho era uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O confronto com a PM que resultou na morte do traficante ocorreu no bairro São Benedito, em Vitória, durante uma operação realizada na região entre a tarde e a noite de quarta-feira.
Um indivíduo com antecedentes criminais extensos por crimes violentos (homicídio, tráfico de drogas, armas) e que hoje (26) confrontou a polícia e perdeu a vida nesse confronto. Os traficantes, aparentemente com o intuito de homenagear esse indivíduo, cometeram esses ataques
Andinho é irmão de outros três criminosos conhecidos no Estado: Geovani Andrade Bento, o Vaninho, e João de Andrade, vulgo Joãozinho da 12, ambos estão presos em uma penitenciária federal em Rondônia, e Yuri de Andrade Bentoi, que já foi chamado de "herdeiro de tráfico", por também ser uma liderança criminosa na região de São benedito.
- Joãozinho da 12: hoje preso no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, Joãozinho da 12 foi um dos fundadores do PCV e é considerado um dos líderes da facção no bairro São Benedito. Esse apelido dele, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), era porque ele "gostava" de matar usando arma de calibre 12.
- Vaninho: também está, atualmente, preso em um presídio federal. Ele é considerado um "sócio" na liderança do tráfico de drogas do bairro São Benedito.
- Yuri: Yuri foi preso em fevereiro do ano passado, depois de se envolver em um acidente durante uma perseguição em Vitória. À época, ele chegou a receber a alcunha de "herdeiro do tráfico", já que também integrava a liderança de São Benedito, assim como os irmãos.
"Um indivíduo frio, psicopata de altíssima periculosidade que tentou tirar a arma de um policial para alvejá-lo"
Na mesma região onde ocorreu a operação da PM, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo, e dois estabelecimentos também foram atingidos.
Policiamento reforçado em meio à tensão
Na manhã de desta quinta-feira (27), mais viaturas foram vistas na rua após relatos de que ônibus não estariam circulando em alguns pontos da Capital. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, conversou com um motorista da linha 204 que disse ter recebido uma orientação da empresa de não subir à parte mais alta do bairro Jaburu, em Vitória.
No mesmo vídeo publicado na noite de quarta-feira, o secretário Leonardo Damasceno disse que a polícia iria "mostrar força" aos suspeitos dos ataques.
"A Secretaria de Segurança Pública empenhou todos os seus recursos disponíveis para dar resposta a esses ataques. A sociedade não aceita esse tipo de ataque. A Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança estão totalmente empenhados para mostrar força a esses indivíduos e efetuar prisões. Esses indivíduos podem ter certeza que o Estado não vai ficar parado e nós vamos responder a esses ataques de forma muito enérgica" afirmou.
Sobre os ataques
Motoristas que passavam pela Avenida Dante Michelini na noite de quarta-feira registraram imagens de um ônibus em chamas. O incêndio ocorreu na Ponte de Camburi, logo após a Praia do Canto, e destruiu completamente o veículo. Vídeos mostram o coletivo tomado pelo fogo, com uma densa fumaça preta saindo.
Após o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas, restaram apenas pedaços de ferro retorcido. A Polícia Militar reforçou a segurança na região com viaturas, enquanto a Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações. Apesar do ataque, outros ônibus continuaram circulando normalmente.
No final da noite, na Serra, no bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, criminosos incendiaram mais um ônibus.