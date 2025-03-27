Traficante morto em Vitória tinha longa ficha 'por crimes violentos', diz secretário

O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, afirmou que Andinho era uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O confronto com a PM que resultou na morte do traficante ocorreu no bairro São Benedito, em Vitória, durante uma operação realizada na região entre a tarde e a noite de quarta-feira.

Anderson de Andrade Bento, o Andinho, morto durante ação da PM em São Benedito Crédito: Disque-Denúncia

Um indivíduo com antecedentes criminais extensos por crimes violentos (homicídio, tráfico de drogas, armas) e que hoje (26) confrontou a polícia e perdeu a vida nesse confronto. Os traficantes, aparentemente com o intuito de homenagear esse indivíduo, cometeram esses ataques Leonardo Damasceno - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Ônibus foram incendiados em Vitória e na região de Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução

Andinho é irmão de outros três criminosos conhecidos no Estado: Geovani Andrade Bento, o Vaninho, e João de Andrade, vulgo Joãozinho da 12, ambos estão presos em uma penitenciária federal em Rondônia , e Yuri de Andrade Bentoi, que já foi chamado de "herdeiro de tráfico", por também ser uma liderança criminosa na região de São benedito.

Joãozinho da 12 : hoje preso no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, Joãozinho da 12 foi um dos fundadores do PCV e é considerado um dos líderes da facção no bairro São Benedito. Esse apelido dele, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), era porque ele "gostava" de matar usando arma de calibre 12.





: hoje preso no Presídio de Segurança Máxima de Rondônia, Joãozinho da 12 foi um dos fundadores do PCV e é considerado um dos líderes da facção no bairro São Benedito. Esse apelido dele, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), era porque ele "gostava" de matar usando arma de calibre 12. Vaninho: também está, atualmente, preso em um presídio federal. Ele é considerado um "sócio" na liderança do tráfico de drogas do bairro São Benedito.





também está, atualmente, preso em um presídio federal. Ele é considerado um "sócio" na liderança do tráfico de drogas do bairro São Benedito. Yuri: Yuri foi preso em fevereiro do ano passado, depois de se envolver em um acidente durante uma perseguição em Vitória. À época, ele chegou a receber a alcunha de "herdeiro do tráfico", já que também integrava a liderança de São Benedito, assim como os irmãos.

"Um indivíduo frio, psicopata de altíssima periculosidade que tentou tirar a arma de um policial para alvejá-lo" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Na mesma região onde ocorreu a operação da PM, no Bairro da Penha, criminosos quebraram os vidros e furaram os pneus de duas viaturas da PM. Já na Avenida Leitão da Silva, outra viatura foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo, e dois estabelecimentos também foram atingidos.

Policiamento reforçado em meio à tensão

Na manhã de desta quinta-feira (27), mais viaturas foram vistas na rua após relatos de que ônibus não estariam circulando em alguns pontos da Capital. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, conversou com um motorista da linha 204 que disse ter recebido uma orientação da empresa de não subir à parte mais alta do bairro Jaburu, em Vitória.

No mesmo vídeo publicado na noite de quarta-feira, o secretário Leonardo Damasceno disse que a polícia iria "mostrar força" aos suspeitos dos ataques.

"A Secretaria de Segurança Pública empenhou todos os seus recursos disponíveis para dar resposta a esses ataques. A sociedade não aceita esse tipo de ataque. A Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança estão totalmente empenhados para mostrar força a esses indivíduos e efetuar prisões. Esses indivíduos podem ter certeza que o Estado não vai ficar parado e nós vamos responder a esses ataques de forma muito enérgica" afirmou.

Sobre os ataques

Após o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas, restaram apenas pedaços de ferro retorcido. A Polícia Militar reforçou a segurança na região com viaturas, enquanto a Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações. Apesar do ataque, outros ônibus continuaram circulando normalmente.