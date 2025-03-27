Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeos

Ônibus do Transcol são incendiados por criminosos em Vitória e na Serra

Crimes ocorreram na noite de quarta-feira (26): na Capital, incêndio ao coletivo foi na orla de Camburi, em Jardim da Penha, e, na Serra, em Jacaraípe

Publicado em 26 de Março de 2025 às 21:14

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

26 mar 2025 às 21:14
Um ônibus foi incendiado na noite desta quarta-feira (26) nas proximidades da Ponte de Camburi, já no lado do bairro Jardim da Penha, em Vitória. O veículo trafegava pela avenida Dante Michelini, em direção ao bairro Jardim Camburi. No final da noite, outro ônibus foi incendiado na Serra (veja vídeo abaixo). Os ataques foram motivados pela morte de um traficante, que era uma das lideranças do tráfico de drogas em São Benedito, na Capital.
Em Vitória, três homens entraram no coletivo se passando por passageiros. Quando o veículo se aproximou da ponte, os suspeitos jogaram gasolina no interior do coletivo ainda com os demais ocupantes dentro.

Veja Também

Traficante morto em Vitória tinha longa ficha 'por crimes violentos', diz secretário

Após ataques, ônibus não circulam na parte alta de bairros em Vitória

Ônibus Transcol pegando fogo na Avenida Dante Michelini, Camburi
Ônibus Transcol pegando fogo na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi Crédito: José Carlos Rizk
Desesperados, os passageiros pediram e, rapidamente, o motorista abriu as portas para todos saírem. Na sequência, o ônibus foi incendiado. Ninguém se feriu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe conseguiu controlar as chamas. Segundo a corporação, o solicitante disse que o fogo foi provocado por dois homens, que fugiram em seguida. Até a última atualização desta matéria não havia relatos de pessoas feridas. 
O trânsito no local foi impactado, sendo desviado para dentro da Praia do Canto para quem se dirigia em direção a Jardim Camburi. Às 21h30, uma das três faixas foi liberada aos tráfego, mas ainda com a presença da Polícia Militar próxima ao ônibus danificado. Mapas de navegação indicaram retenções dentro dos bairros Praia do Canto, Jardim da Penha e Enseada do Suá.

Ônibus incendiado na Serra

No final da noite, outro ônibus foi incendiado no bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe. Um vídeo gravado por um policial militar mostra o veículo em chamas (veja abaixo). Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) a situação envolveu um ônibus da linha 863 (T. Jacaraípe/ Residencial Jacaraípe via Castelândia/ Costa Dourada). Os criminosos usaram o mesmo modus operandi do primeiro caso em Vitória. Por volta das 23 horas, embarcaram no ônibus, sentido Enseada de Jacaraípe, e, no ponto seguinte, ordenaram que todos descessem e atearam fogo. Havia cerca de 30 passageiros, na ocasião.
Em nota, a PC, informou que os incêndios a coletivos ocorridos em Jacaraípe, na Serra, e em Camburi, Vitória, serão investigados sob a responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP) para identificar e responsabilizar os suspeitos.
"A PCES destaca que a população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia 181. A ferramenta é segura e garante o anonimato do denunciante. Além disso, informações também podem ser enviadas pelo site, onde há a opção de anexar imagens e vídeos de ações criminosas", disse a corporação.

O que diz GVBus | Nota na íntegra

"A empresa responsável pelos coletivos informa que, na noite desta quarta-feira (26), dois ônibus do Sistema Transcol foram incendiados e ficaram completamente destruídos. Em ambos os casos, os criminosos agiram com os passageiros ainda dentro, mas não houve feridos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.
No primeiro caso, na Praia do Canto, em Vitória, três indivíduos embarcaram no ônibus da linha 523 (T. Jacaraípe/T. Jardim América via Beira-Mar), no ponto da Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi. Eles pularam a roleta e, um ponto depois, com o veículo já em movimento, ordenaram que todos descessem, ao mesmo tempo em que jogavam gasolina no ônibus, e atearam fogo. O veículo seguia sentido Jardim Camburi, Vitória, e contava com uma média de 20 passageiros.
 A segunda ocorrência foi registrada no bairro Jacaraípe, na Serra, e envolveu um ônibus da linha 863 (T. Jacaraípe/ Residencial Jacaraípe via Castelândia/ Costa Dourada). Os criminosos usaram o mesmo modus operandi do primeiro caso. Por volta das 23 horas, embarcaram no ônibus, sentido Enseada de Jacaraípe, e, no ponto seguinte, ordenaram que todos descessem e atearam fogo. Havia cerca de 30 passageiros, na ocasião.
O GVBus, por sua vez, lamenta a depredação e a destruição de ônibus coletivos de forma criminosa, e ressalta que esse ato somente traz prejuízos para o Sistema Transcol e para os moradores dos bairros onde os fatos ocorrem.
Em pouco mais de 20 anos (entre 2004 e 2025), 97 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados por criminosos, três deles em 2024, e outros quatro este ano, ficando todos completamente destruídos.
O impacto financeiro com ônibus totalmente destruídos é de R$ 77,6 milhões em pouco mais de 20 anos, levando em consideração o custo de reposição desses veículos em valores atuais – um coletivo novo custa em média R$ 800 mil, já os micro-ônibus, média de R$ 650 mil. Estes prejuízos recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população. Isso porque, embora os consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação."

Outro caso na última semana

O caso ocorre dias após outro episódio de incêndio envolvendo ônibus na Capital. Na quinta-feira (20), um coletivo do sistema Transcol foi apedrejado e incendiado por um grupo encapuzado no bairro Jesus de Nazareth, que fica a poucos quilômetros de onde aconteceu o caso desta quarta. 
Inspetor da Guarda Civil conteve o fogo antes que as chamas consumissem o ônibus
Inspetor da Guarda Civil conteve o fogo antes que as chamas consumissem o ônibus Crédito: Divulgação Guarda Civil Municipal de Vitória

Atualização

27/03/2025 - 7:16
Após publicação desta matéria com a informação do ônibus incendiado em Vitória, a reportagem apurou sobre outro coletivo destruído pelo fogo, na Serra. Título e texto foram atualizados.

Veja Também

Guarda prende suspeito de assaltar ônibus com faca de churrasco em Vitória

Ataque a ônibus tem relação com confronto que acabou com mortes em Vitória, diz PM

Ônibus do Transcol se envolve em acidente, destrói poste e arrasta fios na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Bairro Jardim Camburi ônibus Sistema Transcol Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados