Ataque a ônibus tem relação com confronto que acabou com mortes em Vitória, diz PM

Criminosos atearam fogo em um ônibus do Transcol, na noite de quinta-feira (20), na Praia do Suá, em Vitória

comandante do 1º Batalhão da PM, tenente-coronel Bonfim, em entrevista na manhã desta sexta-feira (21). (Reprodução)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

O ataque a um ônibus do Transcol na noite de quinta-feira (20), em Vitória, tem relação com o confronto policial que terminou em duas mortes no bairro Jesus de Nazareth esta semana. A informação foi dada pelo comandante do 1º Batalhão da PM, tenente-coronel Bonfim, em entrevista à TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (21).

“A primeira viatura que chegou ao local conseguiu ver aproximadamente 10 elementos correndo em direção ao morro Jesus de Nazareth. [No dia do confronto] A polícia foi ao local, foi atacada, revidou, houve óbito dos criminosos e o modus operandi é fogo em ônibus, terror na população”, explicou.

Ônibus foi atingidos por pedras e pedaços de madeira antes de ser incendiado em Vitória. (bruno Nézio)

De acordo com o comandante, após o confronto na última quarta-feira (19), um plano de contingenciamento foi acionado, o que teria evitado um dano maior na ocorrência da noite dessa quinta-feira (20). “Ontem a gente já tinha informações sobre onde poderia ser o ataque e já posicionamos as viaturas estrategicamente para tentar evitar que eles conseguissem incendiar o ônibus”, informou.

Nessa quinta-feira (20), o veículo fazia a linha 505 (T. Laranjeiras/ T. Itacibá, via Camburi/ Beira Mar), quando um criminoso encapuzado entrou pela porta da frente, enquanto um grupo com cerca de 10 pessoas entrou pela porta de trás e mandou que todos os ocupantes descessem. Os criminosos quebraram os vidros com pedras e atearam fogo no coletivo. Agentes e policiais, que estavam em duas viaturas próximas ao local, fizeram um bloqueio do trânsito, e também pediram por reforços. Após a fuga do grupo, o inspetor Albert, da Guarda Municipal, se aproximou e pegou o próprio extintor do coletivo para conter as chamas. O fogo não se alastrou pelo veículo.

