Um intenso tiroteio assustou moradores de Vitória na madrugada desta terça-feira (18). Segundo os relatos, os disparos teriam ocorrido nas regiões de Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa. Moradores de bairros vizinhos — Praia do Suá, Enseada do Suá e Bento Ferreira — também relataram terem ouvido o barulho dos disparos.

Em entrevista à TV Gazeta, o aspirante Polito, do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), confirmou que os disparos ocorreram entre os bairros Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, mas não há relatos sobre confrontos diretos entre grupos das duas localidades. “Uma viatura do 1º Batalhão visualizou alguns indivíduos que possivelmente seriam autores desses disparos. Indivíduos do morro Jesus de Nazareth atuando contra o Morro da Garrafa”, apontou o aspirante.

De acordo com o militar, nenhum dos envolvidos no tiroteio foi localizado e ainda não há informação sobre a localidade exata em que os disparos começaram, mas o policiamento foi reforçado na região.

Procurada, a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial e 3º Distrito Policial de Vitória e não há detalhes a serem divulgados, no momento.

Your browser does not support the audio element. Sara de Oliveira - Intenso tiroteio assusta moradores de bairros de Vitória; veja vídeo

Também procurada, a Guarda Civil Municipal de Vitória informa que não foi acionada para essa ocorrência.

Moradora tem casa atingida

Vidraça do banheiro foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Ari Melo

TV Gazeta, a mulher — que não será identificada, por segurança — relatou que estava com a filha, uma criança, no momento em que ouviu a vidraça do banheiro da residência quebrando. Uma moradora da Praia do Suá, em Vitória, teve a casa atingida por um dos disparos . Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da, a mulher — que não será identificada, por segurança — relatou que estava com a filha, uma criança, no momento em que ouviu a vidraça do banheiro da residência quebrando.

Eu só pensei em me proteger e proteger a minha filha. Na hora, ela ficou bem assustada, deitei com ela na cama e fiquei abraçada X - Moradora da Praia do Suá