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Noite de terror

Moradora da Praia do Suá tem casa atingida durante tiroteio em Vitória

Vidraça do banheiro dela ficou quebrada; quem vive em bairros do entorno também acordou assustado com o barulho, na madrugada desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2025 às 12:37

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 mar 2025 às 12:37
Moradora tem casa atingida por disparo em Vitória
Vidraça do banheiro foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Ari Melo
Uma moradora da Praia do Suá, em Vitória, teve a casa atingida por um dos disparos que assustaram moradores de diferentes bairros da Capital na madrugada desta terça-feira (18). Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mulher — que não será identificada, por segurança — relatou que estava com a filha, uma criança, no momento em que ouviu a vidraça do banheiro da residência quebrando.  
Eu só pensei em me proteger e proteger a minha filha. Na hora, ela ficou bem assustada, deitei com ela na cama e fiquei abraçada
x - Moradora da Praia do Suá
A moradora contou que acordou por volta das 2h30 da madrugada com a vidraça sendo atingida. Na casa dela, o tiroteio foi ouvido por aproximadamente duas horas. “Eu estava dormindo com minha filha no quarto e o banheiro, que fica logo ao lado, foi onde a bala acertou. Quebrou o vidro e já fez aquele barulhão. Eu acordei super assustada”, lembrou.
Pessoas de bairros vizinhos, como Enseada do Suá e Bento Ferreira, também relataram terem ouvido o barulho dos disparos. Em entrevista à TV Gazeta, o aspirante Polito, do 1º Batalhão de Polícia Militar, informou que os tiros ocorreram entre os bairros Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, mas não há relatos sobre confrontos diretos entre grupos das duas localidades.
“A gente não tinha noção de onde estava vindo porque uma hora vinha do lado direito, outra hora vinha do lado esquerdo. Às vezes parecia que estava na rua de casa de tão alto que estava. Parecia que estava dentro da nossa casa. Foi a primeira vez que a gente viu uma troca de tiros tão intensa”, relatou a moradora da Praia do Suá.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos no tiroteio foi localizado e ainda não há informação sobre a localidade exata em que os disparos começaram, mas o policiamento foi reforçado na região. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial e 3º Distrito Policial de Vitória e não há detalhes a serem divulgados, no momento.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

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