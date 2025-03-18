Moradora da Praia do Suá tem casa atingida durante tiroteio em Vitória

Vidraça do banheiro foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Ari Melo

TV Gazeta, a mulher — que não será identificada, por segurança — relatou que estava com a filha, uma criança, no momento em que ouviu a vidraça do banheiro da residência quebrando. Uma moradora da Praia do Suá, em Vitória , teve a casa atingida por um dos disparos que assustaram moradores de diferentes bairros da Capital na madrugada desta terça-feira (18). Em entrevista à repórter Priciele Venturini, daa mulher — que não será identificada, por segurança — relatou que estava com a filha, uma criança, no momento em que ouviu a vidraça do banheiro da residência quebrando.

Eu só pensei em me proteger e proteger a minha filha. Na hora, ela ficou bem assustada, deitei com ela na cama e fiquei abraçada x - Moradora da Praia do Suá

A moradora contou que acordou por volta das 2h30 da madrugada com a vidraça sendo atingida. Na casa dela, o tiroteio foi ouvido por aproximadamente duas horas. “Eu estava dormindo com minha filha no quarto e o banheiro, que fica logo ao lado, foi onde a bala acertou. Quebrou o vidro e já fez aquele barulhão. Eu acordei super assustada”, lembrou.

Pessoas de bairros vizinhos, como Enseada do Suá e Bento Ferreira, também relataram terem ouvido o barulho dos disparos. Em entrevista à TV Gazeta, o aspirante Polito, do 1º Batalhão de Polícia Militar, informou que os tiros ocorreram entre os bairros Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, mas não há relatos sobre confrontos diretos entre grupos das duas localidades.

“A gente não tinha noção de onde estava vindo porque uma hora vinha do lado direito, outra hora vinha do lado esquerdo. Às vezes parecia que estava na rua de casa de tão alto que estava. Parecia que estava dentro da nossa casa. Foi a primeira vez que a gente viu uma troca de tiros tão intensa”, relatou a moradora da Praia do Suá.

De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos no tiroteio foi localizado e ainda não há informação sobre a localidade exata em que os disparos começaram, mas o policiamento foi reforçado na região. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial e 3º Distrito Policial de Vitória e não há detalhes a serem divulgados, no momento.