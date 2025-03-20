TV Gazeta, os baleados foram socorridos ao hospital, mas não resistiram. Dois jovens morreram baleados durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na noite de quarta-feira (19), região que registrou um intenso tiroteio na madrugada da última terça (18) . De acordo com informações da PM, os dois indivíduos - identificados como Alexandre Souza de Oliveira, de 22 anos, e Guilherme Teles de Souza, de 20 - estariam em grupos que tentaram atirar contra os agentes em operação. Segundo apuração da, os baleados foram socorridos ao hospital, mas não resistiram.

Informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar apontam que os militares foram ao bairro com o intuito de fazer prisões e apreensões de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e porte de armas. Quando chegaram ao local, os policiais visualizaram um grupo de seis indivíduos em posse de arma de fogo e sacolas. Ao perceber os militares se aproximando, os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, momento em que os agentes revidaram.

Após o primeiro confronto, os suspeitos teriam se dividido e cinco deles continuaram atirando contra os policiais enquanto fugiam em direção a uma escadaria do bairro. Um pouco mais à frente, os indivíduos teriam se deparado com outro grupo de policiais e atiraram mais uma vez, disparos que também foram revidados. Em seguida, fugiram.

Depois do confronto, quando faziam ronda pelas escadarias do bairro, os policiais encontraram um indivíduo caído no chão ferido. Ao lado do jovem, os policiais encontraram uma pistola carregada com seis munições, além de uma bolsa preta com 56 munições e um celular. O suspeito foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), pois ainda apresentava sinais vitais.

Your browser does not support the audio element. Após tiroteio em região, ação da PM termina em confronto e duas mortes em Vitória

Um outro indivíduo, que teria tentado fugir para o interior do bairro, também estava ferido e foi socorrido ao mesmo hospital. No local dos confrontos, os policiais relatam terem encontrado 54 pinos de substância similar a cocaína, 30 buchas de substancia similar a maconha, além de R$ 523,80.

Os policiais citam no boletim que a localidade sofre influência da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo que realiza intensamente o tráfico de entorpecentes no local, fornece armamentos para indivíduos ligados ao crime, e promove confrontos armados contra facções rivais, como Terceiro Comando Puro (TCP), além de empreitadas contra ações dos Agentes de Segurança Pública.

Procurada, a Polícia Civil informou que os corpos dos suspeitos, de 20 e 22 anos, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. O caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Armas apreendidas durante a operação serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Moradores alegam truculência

Em entrevista à TV Gazeta, moradores relataram que um dos indivíduos, identificado como Alexandre Souza de Oliveira, foi retirado baleado de dentro de um bar. A PM afirma que, depois de atirar contra os policiais, o homem largou a arma e correu para se esconder.

Uma amiga do segundo indivíduo baleado, identificado como Guilherme Teles de Souza, de 20 anos, alega que o ajudante de pedreiro não estava armado e nem atirou contra os policiais. Na manhã desta quinta-feira (20), moradores fizeram um protesto na rua principal do bairro cobrando menos truculência por parte da Polícia Militar.

Em entrevista ao vivo na tarde desta quinta-feira (20), o Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Douglas Caus, disse que os dois indivíduos que morreram na operação estavam armados. Sobre os relatos de truculência, o comandante aponta que qualquer relato de abuso policial pode ser denunciado pelos moradores. “A nossa corregedoria funciona 24 horas. Qualquer cidadão que quiser se dirigir à corregedoria, fazer qualquer tipo de denúncia, ela funciona 24 horas. Continuaremos fazendo operações nessas regiões.”

Segundo o comandante, os episódios de tiroteios se devem a um racha entre grupos criminosos. A informação já tinha sido dada esta semana pelo secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno. “Ambas as comunidades [Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa] têm área de atuação do Primeiro Comando de Vitória (PCV), ligado ao Comando Vermelho. Nós temos informações de inteligência de que o Morro da Garrafa não está reconhecendo mais as lideranças do PCV, ele está comercializando diretamente com o Comando Vermelho do Estado do Rio de Janeiro”, revelou Caus.

Ações foram intensificadas após tiroteio

Após o tiroteio, o secretário da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), Leonardo Damasceno, afirmou que as ações de segurança seriam intensificadas nos dois bairros. Na ocasião, o titular da pasta apontou que, além da ação da corporação civil, a Polícia Militar também investiriam recursos operacionais com o Batalhão de Missões Especiais e a Força Tática.