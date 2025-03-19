Leonardo Damasceno, secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, confirmou que vai intensificar ação policial onde há tiroteio. Crédito: Filip Brunoro

A informação foi confirmada pelo pelo secretário da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) , Leonardo Damasceno, durante entrevista ao Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (19).

“Essa ocorrência dos tiros que tivemos a inteligência tem muita informação sobre o que está acontecendo, mas para o público o que importa é o que a polícia está fazendo. O doutor Arruda (chefe da Polícia Civil) direcionou a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas para combater as ações criminosas e para direcionar também as investigações e comandar as investigações nessas áreas”, contou o secretário.

Além da ação da corporação civil, a Polícia Militar também investirá recursos operacionais com o Batalhão de Missões Especiais e a Força Tática. “Agora é o seguinte: enfrentou e colocou a sociedade como refém desse tiroteio são as áreas que vamos mais investir”, frisou Damasceno.

Your browser does not support the audio element. "Vamos intensificar ações", diz secretário de Segurança do ES sobre tiroteios em Vitória

Os disparos durante a madrugada de terça-feira foram escutados por moradores de bairros da Enseada do Suá e Bento Ferreira. Já em outros pontos, como Praia do Suá e Santa Helena, casas acabaram sendo atingidas por projeteis.

Vidro da sala foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Leitor / A Gazeta

Damasceno afirmou as ações policiais são baseadas nas informações da Central de Inteligência e na mancha criminal, locais onde mais há registro de ações contra a lei.

Ação em conjunto

Para combater a criminalidade, as ações entre o Estado e os município da Capital estão sendo integradas. A comandante da Guarda Municipal, Dayse Barbosa, explicou que a corporação utiliza da Central de inteligência para garantir a segurança da população, além de encontros com setores da Sesp.

“Esse início de ano já são 44% de redução de homicídio em comparação ao ano passado. O trabalho é feito em conjunto e integração é a palavra da segurança pública. Trabalhamos no gabinete de gestão integrada municipal onde encontramos as demais forças de segurança, planeja usando o mapa do crime e inclui demais secretarias buscando meios de qualidade de vida para a comunidade, para a população de Vitória”, explicou Barbosa.

Confrontos mais intensos

O secretário informou que os os traficantes estão cada vez mais dispostos a enfrentar a polícia. Os ataques estão se tornando mais intensos, tornando mais vulnerável a resistência das corporações. Um dos motivos apontados por Damasceno e o acesso a armas ilegais.

O Espírito Santo, por ser próximo ao Rio de Janeiro, se tornou parte da rota do tráfico internacional de armas. A situação torna mais fácil o acesso a fúzis, pistolas e outros tipos de armamento. Os dados passados pelo secretário durante a entrevista evidenciam a grande quantidade de equipamentos de combate a tiros. No ano passado, 3.800 armas foram apreendidas pela polícia, já em 2023 o número atingiu 4 mil.

"Em alguns lugares o cenário é guerra e o policial sabe que vai entrar em algum lugar e ser recebido a tiro. O fato é que temos muitas armas ilegais na mão do crime organizado. Temos que combater e tirar de circulação", frisou o chefe da Sesp.

Outro arma que vem sendo usada pelos traficantes são as granadas. Em atendimento a imprensa na segunda-feira (17), o comandante-geral da Polícia Militar contou que está se tornando rotineiro encontrar granadas durante ações. Isso porque as organizações criminosas estariam utilizando como uma forma, cada vez mais comum, de enfrentar a polícia.