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Atingiu casas

"Vamos intensificar ações", diz secretário de Segurança do ES sobre tiroteios em Vitória

Moradores ficaram assustados e casas foram atingidas durante o tiroteio entre Jesus de Nazareth e o Morro da Garrafa, na Capital, na terça-feira (18)

Publicado em 19 de Março de 2025 às 09:33

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 mar 2025 às 09:33
Leonardo Damasceno, secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, confirmou que vai intensificar ação policial onde há tiroteio.
Leonardo Damasceno, secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, confirmou que vai intensificar ação policial onde há tiroteio. Crédito: Filip Brunoro
As regiões onde ocorrem mais registros de tiroteios em Vitória terão maior investimento da polícia. As ações serão intensificadas principalmente entre Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, onde ocorreram troca de tiros por mais de duas horas durante a madrugada de terça-feira (18).
A informação foi confirmada pelo pelo secretário da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), Leonardo Damasceno, durante entrevista ao Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (19).
“Essa ocorrência dos tiros que tivemos a inteligência tem muita informação sobre o que está acontecendo, mas para o público o que importa é o que a polícia está fazendo. O doutor Arruda (chefe da Polícia Civil) direcionou a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas para combater as ações criminosas e para direcionar também as investigações e comandar as investigações nessas áreas”, contou o secretário.

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Além da ação da corporação civil, a Polícia Militar também investirá recursos operacionais com o Batalhão de Missões Especiais e a Força Tática. “Agora é o seguinte: enfrentou e colocou a sociedade como refém desse tiroteio são as áreas que vamos mais investir”, frisou Damasceno.
"Vamos intensificar ações", diz secretário de Segurança do ES sobre tiroteios em Vitória
Os disparos durante a madrugada de terça-feira foram escutados por moradores de bairros da Enseada do Suá e Bento Ferreira. Já em outros pontos, como Praia do Suá e Santa Helena, casas acabaram sendo atingidas por projeteis.
Em uma delas, o projétil atravessou a janela da casa de um dentista e chegou a três metros de onde ele dorme. Já outra residência também teve o vidro da janela quebrado enquanto a moradora estava com a filha, uma criança, no momento que a bala entrou no imóvel.
Vidro da sala foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18)
Vidro da sala foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Leitor / A Gazeta
Damasceno afirmou as ações policiais são baseadas nas informações da Central de Inteligência e na mancha criminal, locais onde mais há registro de ações contra a lei.

Ação em conjunto

Para combater a criminalidade, as ações entre o Estado e os município da Capital estão sendo integradas. A comandante da Guarda Municipal, Dayse Barbosa, explicou que a corporação utiliza da Central de inteligência para garantir a segurança da população, além de encontros com setores da Sesp.
“Esse início de ano já são 44% de redução de homicídio em comparação ao ano passado. O trabalho é feito em conjunto e integração é a palavra da segurança pública. Trabalhamos no gabinete de gestão integrada municipal onde encontramos as demais forças de segurança, planeja usando o mapa do crime e inclui demais secretarias buscando meios de qualidade de vida para a comunidade, para a população de Vitória”, explicou Barbosa.

Confrontos mais intensos 

O secretário informou que os os traficantes estão cada vez mais dispostos a enfrentar a polícia. Os ataques estão se tornando mais intensos, tornando mais vulnerável a resistência das corporações. Um dos motivos apontados por Damasceno e o acesso a armas ilegais. 
O Espírito Santo, por ser próximo ao Rio de Janeiro, se tornou parte da rota do tráfico internacional de armas. A situação torna mais fácil o acesso a fúzis, pistolas e outros tipos de armamento. Os dados passados pelo secretário durante a entrevista evidenciam a grande quantidade de equipamentos de combate a tiros. No ano passado, 3.800 armas foram apreendidas pela polícia, já em 2023 o número atingiu 4 mil.
"Em alguns lugares o cenário é guerra e o policial sabe que vai entrar em algum lugar e ser recebido a tiro.  O fato é que temos muitas armas ilegais na mão do crime organizado. Temos que combater e tirar de circulação", frisou o chefe da Sesp.
Outro arma que vem sendo usada pelos traficantes são as granadas. Em atendimento a imprensa na segunda-feira (17), o comandante-geral da Polícia Militar contou que está se tornando rotineiro encontrar granadas durante ações. Isso porque as organizações criminosas estariam utilizando como uma forma, cada vez mais comum, de enfrentar a polícia.
No domingo (16), em Gurigica, em Vitória, por exemplo, o BME detonou cinco explosivos interligados por sistema elétrico. A intenção era, segundo a polícia, era perfurar quem entrasse no espaço, seja agentes ou rivais.
Dados da PM confirmam a situação. Em 2025, 30 artefatos explosivos já foram apreendidos. A quantidade já quase alcança o mesmo número do ano passado e de 2023, sendo respectivamente 34 e 32 objetos descobertos pelos militares. “Recentemente, a Força Tática do 1º Batalhão, ao subir o Morro de São Benedito, quatro indivíduos começaram a atirar contra os nossos policiais, um deles lançou uma granada contra os nossos policiais", contou o coronel.

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