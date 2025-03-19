As regiões onde ocorrem mais registros de tiroteios em Vitória terão maior investimento da polícia. As ações serão intensificadas principalmente entre Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, onde ocorreram troca de tiros por mais de duas horas durante a madrugada de terça-feira (18).
A informação foi confirmada pelo pelo secretário da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), Leonardo Damasceno, durante entrevista ao Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (19).
“Essa ocorrência dos tiros que tivemos a inteligência tem muita informação sobre o que está acontecendo, mas para o público o que importa é o que a polícia está fazendo. O doutor Arruda (chefe da Polícia Civil) direcionou a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas para combater as ações criminosas e para direcionar também as investigações e comandar as investigações nessas áreas”, contou o secretário.
Além da ação da corporação civil, a Polícia Militar também investirá recursos operacionais com o Batalhão de Missões Especiais e a Força Tática. “Agora é o seguinte: enfrentou e colocou a sociedade como refém desse tiroteio são as áreas que vamos mais investir”, frisou Damasceno.
"Vamos intensificar ações", diz secretário de Segurança do ES sobre tiroteios em Vitória
Os disparos durante a madrugada de terça-feira foram escutados por moradores de bairros da Enseada do Suá e Bento Ferreira. Já em outros pontos, como Praia do Suá e Santa Helena, casas acabaram sendo atingidas por projeteis.
Em uma delas, o projétil atravessou a janela da casa de um dentista e chegou a três metros de onde ele dorme. Já outra residência também teve o vidro da janela quebrado enquanto a moradora estava com a filha, uma criança, no momento que a bala entrou no imóvel.
Damasceno afirmou as ações policiais são baseadas nas informações da Central de Inteligência e na mancha criminal, locais onde mais há registro de ações contra a lei.
Ação em conjunto
Para combater a criminalidade, as ações entre o Estado e os município da Capital estão sendo integradas. A comandante da Guarda Municipal, Dayse Barbosa, explicou que a corporação utiliza da Central de inteligência para garantir a segurança da população, além de encontros com setores da Sesp.
“Esse início de ano já são 44% de redução de homicídio em comparação ao ano passado. O trabalho é feito em conjunto e integração é a palavra da segurança pública. Trabalhamos no gabinete de gestão integrada municipal onde encontramos as demais forças de segurança, planeja usando o mapa do crime e inclui demais secretarias buscando meios de qualidade de vida para a comunidade, para a população de Vitória”, explicou Barbosa.
Confrontos mais intensos
O secretário informou que os os traficantes estão cada vez mais dispostos a enfrentar a polícia. Os ataques estão se tornando mais intensos, tornando mais vulnerável a resistência das corporações. Um dos motivos apontados por Damasceno e o acesso a armas ilegais.
O Espírito Santo, por ser próximo ao Rio de Janeiro, se tornou parte da rota do tráfico internacional de armas. A situação torna mais fácil o acesso a fúzis, pistolas e outros tipos de armamento. Os dados passados pelo secretário durante a entrevista evidenciam a grande quantidade de equipamentos de combate a tiros. No ano passado, 3.800 armas foram apreendidas pela polícia, já em 2023 o número atingiu 4 mil.
"Em alguns lugares o cenário é guerra e o policial sabe que vai entrar em algum lugar e ser recebido a tiro. O fato é que temos muitas armas ilegais na mão do crime organizado. Temos que combater e tirar de circulação", frisou o chefe da Sesp.
Outro arma que vem sendo usada pelos traficantes são as granadas. Em atendimento a imprensa na segunda-feira (17), o comandante-geral da Polícia Militar contou que está se tornando rotineiro encontrar granadas durante ações. Isso porque as organizações criminosas estariam utilizando como uma forma, cada vez mais comum, de enfrentar a polícia.
No domingo (16), em Gurigica, em Vitória, por exemplo, o BME detonou cinco explosivos interligados por sistema elétrico. A intenção era, segundo a polícia, era perfurar quem entrasse no espaço, seja agentes ou rivais.
Dados da PM confirmam a situação. Em 2025, 30 artefatos explosivos já foram apreendidos. A quantidade já quase alcança o mesmo número do ano passado e de 2023, sendo respectivamente 34 e 32 objetos descobertos pelos militares. “Recentemente, a Força Tática do 1º Batalhão, ao subir o Morro de São Benedito, quatro indivíduos começaram a atirar contra os nossos policiais, um deles lançou uma granada contra os nossos policiais", contou o coronel.