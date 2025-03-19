Tiroteio intenso em Vitória pode ter sido motivado por racha em facção

intenso tiroteio que assustou moradores de Vitória na madrugada da última terça-feira (18) teria sido motivado por um "racha" dentro da mesma organização criminosa, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que traficantes do bairro Jesus de Nazareth atiraram do alto do morro contra os criminosos do Morro da Garrafa, a menos de um quilômetro de distância.

“A gente não tinha noção de onde estavam vindo os tiros. Uma hora vinha do lado direito, outra do esquerdo. Parecia que estava dentro da nossa casa, de tão alto [os barulhos]" X - Moradora em meio ao tiroteio

Manifestação de poder

Leonardo Damasceno é secretário da Segurança Pública do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gomes

Diferente do que ocorre em outros conflitos entre facções, os traficantes atiraram dentro dos próprios bairros e não invadiram territórios rivais. “Ali tivemos claramente um evento que não era de invasão de uma área que tem a atuação de um grupo por outro, mas era basicamente uma manifestação de poder entre eles”, disse Leonardo Damasceno, Secretário Estadual de Segurança Pública.

Damasceno destaca que um dos tiros acertou o apartamento de uma família e quebrou a vidraça do banheiro. A situação, segundo ele, é grave e causa temor na população.

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Traficantes de Jesus de Nazareth atiram do alto do morro contra os criminosos do Morro da Garrafa Crédito: Rodrigo Gomes

“Tivemos apreensão de muitas granadas na semana passada. Vejo um cenário desafiador para as forças de segurança. Tudo isso é risco policial, ou seja, o policial quando entra numa área conflagrada dessa natureza, ele já sabe que vai ser recebido a tiros. Isso é como cenário de guerra, é como um soldado numa guerra”, finalizou.

A Guarda Municipal de Vitória informou que auxilia a Polícia Militar no combate ao tráfico de forma planejada e conjunta, baseando-se no mapa do crime e nos locais de maior intensificação da criminalidade. "A Guarda vem intensificando o patrulhamento, orientado pela central de monitoramento, são 1.138 câmeras que trabalha de forma integrada com as outras forças de segurança", disse Dayse Barbosa, comandante da Guarda Municipal de Vitória.