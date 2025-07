Três são detidos por furto em loja de shopping em Vila Velha

Três homens acabaram detidos após furtarem produtos de uma loja em um shopping de Vila Velha, no Espírito Santo. A Guarda Municipal informou que foi acionada por seguranças do local e realizou busca pelos suspeitos na região de Itaparica. O carro onde o trio estava foi localizado próximo ao shopping, e os agentes também encontraram no veículo as mercadorias furtadas — avaliadas em R$ 3 mil, além de mil reais em dinheiro. >