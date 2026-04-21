Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba

Um posto de combustível no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi autuado nesta terça-feira (21) pelo Procon após irregularidades com uma bonba de abastecimento. A ação ocorreu depois que um cliente publicou um vídeo em uma rede social dizendo que, em uma baia na qual ele foi abasteceer a moto, os números estavam contando e rodando, mas a gasolina não estava saindo do bico de abastecimento.
De acordo com a prefeitura, o Procon foi até o local e fez uma inspeção no estalebelecimento. Nesse momento, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento. O órgão identificou e constatou irregularidade no bico de número 9, a baia de abastecimento alvo da denúncia do vídeo.
Segundo a prefeitura, o equipamento já se encontrava previamente lacrado pelo próprio proprietário do posto. Diante da infração, o fornecedor foi autuado pelo órgão de defesa do consumidor. Além disso, o estabelecimento foi notificado a apresentar justificativas sobre os preços dos combustíveis praticados, já que o Procon mantém uma fiscalização contínua em todos os postos do município para coibir possíveis aumentos abusivos.
A denúncia também foi encaminhada ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), para que sejam realizadas análises técnicas e mecânicas nos equipamentos.
Procurado pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o dono do posto informou que a irregularidade foi registrada em apenas um dos bicos de abastecimento. Segundo ele, o equipamento foi lacrado imediatamente após a identificação do problema e o reparo já foi realizado. Ele também afirmou que o posto realiza aferições semanais e que o caso foi pontual.