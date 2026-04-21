Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba

Um posto de combustível no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi autuado nesta terça-feira (21) pelo Procon após irregularidades com uma bonba de abastecimento. A ação ocorreu depois que um cliente publicou um vídeo em uma rede social dizendo que, em uma baia na qual ele foi abasteceer a moto, os números estavam contando e rodando, mas a gasolina não estava saindo do bico de abastecimento.



