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Inspeção

Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba

Irregularidade foi identificada em um dos bicos após denúncia de cliente nas redes sociais

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 16:03

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

21 abr 2026 às 16:03
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Irregularidade foi identificada em um dos bicos após denúncia de cliente nas redes sociais Montagem | A Gazeta

Um posto de combustível no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi autuado nesta terça-feira (21) pelo Procon após irregularidades com uma bonba de abastecimento. A ação ocorreu depois que um cliente publicou um vídeo em uma rede social dizendo que, em uma baia na qual ele foi abasteceer a moto, os números estavam contando e rodando, mas a gasolina não estava saindo do bico de abastecimento.  


De acordo com a prefeitura, o Procon foi até o local e fez uma inspeção no estalebelecimento. Nesse momento, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento. O órgão identificou e constatou irregularidade no bico de número 9, a baia de abastecimento alvo da denúncia do vídeo. 


Segundo a prefeitura, o equipamento já se encontrava previamente lacrado pelo próprio proprietário do posto. Diante da infração, o fornecedor foi autuado pelo órgão de defesa do consumidor. Além disso, o estabelecimento foi notificado a apresentar justificativas sobre os preços dos combustíveis praticados, já que o Procon mantém uma fiscalização contínua em todos os postos do município para coibir possíveis aumentos abusivos.


A denúncia também foi encaminhada ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), para que sejam realizadas análises técnicas e mecânicas nos equipamentos.


Procurado pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o dono do posto informou que a irregularidade foi registrada em apenas um dos bicos de abastecimento. Segundo ele, o equipamento foi lacrado imediatamente após a identificação do problema e o reparo já foi realizado. Ele também afirmou que o posto realiza aferições semanais e que o caso foi pontual.

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