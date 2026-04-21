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Gastronomia

9 receitas de bolo fit para o café da manhã ou lanche da tarde

Aprenda a preparar opções com poucas calorias e muito sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 15:54

Bolo de abóbora (Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock)
Bolo de abóbora Crédito: Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock
Preparar um café da manhã ou um lanche da tarde nutritivo e saboroso é essencial para garantir energia e bem-estar ao longo do dia. Nesse contexto, o bolo fit se destaca como uma excelente opção, já que une ingredientes saudáveis — como farinhas integrais, frutas, oleaginosas e adoçantes naturais — e oferece equilíbrio às refeições. E o melhor: com praticidade e versatilidade. Abaixo, confira como preparar algumas opções:

1. Bolo de abóbora

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de xilitol
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Sementes de abóbora e mel para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o xilitol e a abóbora-cabotiá e bata até obter um creme homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a canela e o sal. Misture e acrescente o creme de abóbora-cabotiá.
Por último, coloque o fermento químico e misture. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Regue com o mel e polvilhe com as sementes de abóbora. Sirva em seguida.

2. Bolo de maçã com aveia e canela

Ingredientes

  • 3 maçãs
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Canela em pó para polvilhar
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte metada das maçãs em cubos e o restante em fatias. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o óleo de coco e a maçã em cubos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia, distribua as maçãs fatiadas por cima da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

3. Bolo de cenoura

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o açúcar mascavo, o sal e as cenouras. Bata até incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de café com cacau (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)
Bolo de café com cacau Crédito: Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock

4. Bolo de café com cacau

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de café forte coado
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o café coado, os ovos, o óleo de girassol, o cacau em pó, o açúcar de coco e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

5. Bolo de coco integral

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
  • 3 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 100 g de coco ralado
  • 1/4 de colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açúcar de coco, os ovos, o leite e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e o coco ralado e mexa para incorporar. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa consistente. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

6. Bolo de pera com gengibre

Ingredientes

  • 4 peras picadas
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e mexa para incorporar. Adicione o gengibre ralado e metade das peras e misture delicadamente.
Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral e distribua o restante das peras por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de amendoim (Imagem: PhoebeG | Shutterstock)
Bolo de amendoim Crédito: Imagem: PhoebeG | Shutterstock

7. Bolo de amendoim

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 3 xícaras de chá de farinha de amendoim
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 250 ml de água quente
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de amendoim para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até formar espuma. Adicione o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de amendoim, a farinha de amêndoas e a água quente e misture até obter uma consistência homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

8. Bolo de castanhas e nozes

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de uva-passa
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de flocos de aveia
  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, os ovos, o óleo de coco, a uva-passa, o açúcar mascavo, os flocos de aveia, metade das castanhas e das nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e polvilhe com o restante das castanhas e nozes. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

9. Bolo de ameixa com aveia

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de ameixas picadas
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Junte as ameixas e o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

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