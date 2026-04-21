Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

“Hoje, vemos um cenário de forte valorização, com indicadores que colocam a Grande Vitória entre os mercados mais relevantes do país, inclusive em termos de preço. Esse movimento é sustentado por fatores como a escassez de terrenos em áreas nobres, a qualidade de vida e um perfil de comprador cada vez mais exigente e sofisticado. Ao mesmo tempo, o que ainda está em evolução é a profundidade desse mercado, com projetos mais autorais, soluções arquitetônicas mais elaboradas e uma experiência de moradia que acompanha padrões nacionais e internacionais. Isso indica um ciclo de crescimento mais qualitativo do que quantitativo nos próximos anos”, afirma Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia.