Corpo de turista é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

O corpo de um turista de Minas Gerais foi encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). Evandro Júlio Ramon, 27 anos, estava desaparecido desde o fim de semana. Ele estava curtindo o feriado de Tiradentes no balneário capixaba.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que havia um corpo no mar, próximo ao Morro da Pescaria. Quando os policiais chegaram ao local, o corpo já estava na faixa de areia. Ele foi retirado da água por salva-vidas.