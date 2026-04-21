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Corpo de turista é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Evandro Júlio Ramon estava desaparecido desde o último sábado (18), quando entrou no mar para tomar banho; ele havia vindo de Minas Gerais para curtir o feriado no balneário

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2026 às 14:46

O corpo de um turista de Minas Gerais foi encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). Evandro Júlio Ramon, 27 anos, estava desaparecido desde o fim de semana. Ele estava curtindo o feriado de Tiradentes no balneário capixaba.


Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que havia um corpo no mar, próximo ao Morro da Pescaria. Quando os policiais chegaram ao local, o corpo já estava na faixa de areia. Ele foi retirado da água por salva-vidas.

O corpo do turista Evandro Júlio Ramon, de Minas Gerais, foi encontrado boiando na Praia do Morro
O corpo do turista Evandro Júlio Ramon, de Minas Gerais, foi encontrado boiando na Praia do Morro. Reprodução

Familiares reconheceram a vítima ainda no local. Eles são da cidade de Mariana (MG) e passavam o feriadão no balneário capixaba. Evandro estava desaparecido desde sábado (18), quando entrou no mar para tomar banho e não foi mais visto.


Evandro estava em Guarapari junto com o irmão Paulo Henrique, a mãe e uma sobrinha, além de alguns amigos. Eles retornaram para a cidade natal e apenas o irmão mais velho tinha ficado no Espírito Santo para acompanhar as buscas.


As buscas começaram ainda no domingo (20), depois que parentes procuraram guarda-vidas na praia. Eles informaram o desaparecimento, mas não tinham certeza se Evandro havia entrado na água.

Mesmo assim, equipes iniciaram as buscas com apoio de guarda-vidas, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos. Foram usados moto aquática, bote e drone para varreduras na superfície do mar. A hipótese é de que Evandro possa ter passado mal dentro da água.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames para identificação oficial e confirmação da causa da morte.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.


Com informações do g1 ES

Atualização

27/04/2026

A reportagem foi atualizada com informações do g1 ES sobre a identidade da vítima.

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