Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Um casal foi detido com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro, na BR 101, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, a droga estava dividida em 161 tabletes, totalizando aproximadamente 101 quilos. O entorpecente teria saído do Rio de Janeiro com destino a Vitória.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, onde a ocorrência foi apresentada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o casal foi autuado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.