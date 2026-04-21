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Escondido em Meaípe

Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Segundo as investigações, mesmo morando no Espírito Santo, ele ainda controlava o tráfico na localidade conhecida como Vasco

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2026 às 12:57

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o traficante Carlos Gomes de Carvalho Júnior, conhecido como Juninho do Mandela, que estava escondido em Guarapari, no Espírito Santo. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (21).


Apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho, ele foi localizado no bairro turístico de Meaípe após um trabalho de investigação e monitoramento que se estendia três meses.


A ação foi executada por agentes da 10ª Delegacia de Acervo Cartorário (Deac) e ocorreu sem troca de tiros, embora o suspeito estivesse utilizando um documento falso no momento da abordagem.


Contra Juninho havia um mandado de prisão em aberto, sendo ele apontado como um dos envolvidos no ataque à 25ª DP (Engenho Novo) ocorrido em 2012.


Segundo as investigações, mesmo morando fora do Rio de Janeiro, ele ainda controlava o tráfico na localidade conhecida como Vasco, uma das principais áreas de venda de drogas do Jacarezinho.

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012 Reprodução

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