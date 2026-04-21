Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o traficante Carlos Gomes de Carvalho Júnior, conhecido como Juninho do Mandela, que estava escondido em Guarapari, no Espírito Santo. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (21).





Apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho, ele foi localizado no bairro turístico de Meaípe após um trabalho de investigação e monitoramento que se estendia três meses.





A ação foi executada por agentes da 10ª Delegacia de Acervo Cartorário (Deac) e ocorreu sem troca de tiros, embora o suspeito estivesse utilizando um documento falso no momento da abordagem.





Contra Juninho havia um mandado de prisão em aberto, sendo ele apontado como um dos envolvidos no ataque à 25ª DP (Engenho Novo) ocorrido em 2012.





Segundo as investigações, mesmo morando fora do Rio de Janeiro, ele ainda controlava o tráfico na localidade conhecida como Vasco, uma das principais áreas de venda de drogas do Jacarezinho.