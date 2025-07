Crime ambiental

Mais de 100 animais marinhos silvestres são apreendidos em Cariacica

Após denúncia, espécimes foram encontrados em cativeiro irregular no bairro Vista Mar; um homem de 43 anos foi autuado por crime ambiental e multado pelo Ibama

De acordo com as investigações, os animais da fauna marinha nativa teriam sido recolhidos de forma ilegal em praias da Grande Vitória, especialmente na região da Ilha do Frade, em Vitória.

A apreensão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).