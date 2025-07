Investigação

Advogado do ES é preso por tentar extorquir US$ 1 milhão de empresário do Oriente Médio

Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (22) que o profissional, que é de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em flagrante no último dia 16

Publicado em 22 de julho de 2025 às 11:40

Entrevista vai acontecer na Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um advogado de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em flagrante suspeito de tentar extorquir um empresário do Oriente Médio. A Polícia Civil disse que as investigações apontaram que o profissional tentou obter a quantia de um milhão de dólares da vítima. A prisão ocorreu no dia 16 de julho, mas a informação foi divulgada pela corporação somente nesta terça-feira (22). >

A corporação informou que vai divulgar mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (22), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória. >

