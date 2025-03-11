Ônibus do Transcol se envolve em acidente, destrói poste e arrasta fios na Serra

Um ônibus da linha 875 do Sistema Transcol se envolveu num acidente na manhã desta terça-feira (11) na Avenida Talma Rodrigues, na altura do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra . Imagens feitas no local logo após o acidente mostram o coletivo com a frente danificada, o poste de concreto aos pedaços e um emaranhado de fios ao redor do veículo. O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (Dot) informou que o ônibus colidiu com o poste. O acidente aconteceu entre 7h30 e 7h40. O motorista do coletivo relatou aos policiais militares que teve a visão comprometida pela luz do sol. Ele realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para a ingestão de álcool.

A Polícia Militar detalhou que oito pessoas ficaram feridas em decorrência do acidente. Três mulheres foram socorridas pelo Samu ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Outras duas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros ao mesmo hospital. Dois homens e uma mulher foram levados pela Guarda Municipal para a UPA de Castelândia. Ninguém morreu em decorrência do acidente.

Ônibus do Transcol se envolve em acidente e arranca poste na Serra Crédito: Telespectadores | TV Gazeta

A colisão aconteceu no sentido Norte da avenida, ou seja, de quem segue para o Terminal de Jacaraípe. Após o acidente, o ônibus ficou parado entre a calçada e o acostamento da pista. O trânsito foi temporariamente desviado para dentro do bairro, mas foi liberado parcialmente em uma faixa.

Em nota enviada por volta das 9h, a EDP informou que "equipe técnicas estão trabalhando no local no reparo do poste atingido e apenas um cliente está com o fornecimento de energia elétrica interrompido".

A Gazeta procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que informou que em caso de acidente de trânsito é o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) quem poderia repassar informações.