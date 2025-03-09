Motorista se envolve em acidente com carreta e morre em Piúma; veja vídeo

O motorista de um Fiat Palio, de 40 anos, morreu na noite de sábado (8) ao bater em uma carreta na ES 375, na região de Pongal, zona rural de Piúma , Sul do Espírito Santo . O caminhoneiro contou à Polícia Militar que o motorista invadiu a contramão e que ele próprio tentou frear o caminhão, mas não conseguiu evitar a batida. Veja o vídeo acima do momento do acidente.

O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a polícia, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constataram que o motorista do Fiat Palio havia morrido no local. O corpo foi retirado das ferragens e deixado aos cuidados da Polícia Científica.

Aos militares, o caminhoneiro, de 37 anos, disse que seguia sentido ao Trevo de Iconha, quando visualizou o veículo de passeio seguindo em sua direção pela contramão, ocupando a pista de acostamento. Ele conta ainda que, para evitar a batida, freou e posicionou o caminhão no meio da pista, deixando as laterais direita e esquerda com espaço para os veículos passarem. Nesse momento, segundo ele, o motorista do carro, que estava na contramão, tentou retornar para a pista correta, colidindo na parte frontal da carreta.

O motorista da carreta fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Essa medida, divulgou a corporação, foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacias de Polícia de Piúma.