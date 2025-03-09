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ES 375

Motorista se envolve em acidente com carreta e morre em Piúma; veja vídeo

O caminhoneiro contou a Polícia Militar que o motorista invadiu a contramão e que tentou frear para evitar a batida

Publicado em 09 de Março de 2025 às 12:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2025 às 12:23
O motorista de um Fiat Palio, de 40 anos, morreu na noite de sábado (8) ao bater em uma carreta na ES 375, na região de Pongal, zona rural de Piúma, Sul do Espírito Santo. O caminhoneiro contou à Polícia Militar que o motorista invadiu a contramão e que ele próprio tentou frear o caminhão, mas não conseguiu evitar a batida. Veja o vídeo acima do momento do acidente.
O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a polícia, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constataram que o motorista do Fiat Palio havia morrido no local. O corpo foi retirado das ferragens e deixado aos cuidados da Polícia Científica.
Aos militares, o caminhoneiro, de 37 anos, disse que seguia sentido ao Trevo de Iconha, quando visualizou o veículo de passeio seguindo em sua direção pela contramão, ocupando a pista de acostamento. Ele conta ainda que, para evitar a batida, freou e posicionou o caminhão no meio da pista, deixando as laterais direita e esquerda com espaço para os veículos passarem. Nesse momento, segundo ele, o motorista do carro, que estava na contramão, tentou retornar para a pista correta, colidindo na parte frontal da carreta.
O motorista da carreta fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Essa medida, divulgou a corporação, foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacias de Polícia de Piúma.
A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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