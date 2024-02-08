Conforme também pontuou a corporação, no momento em que tentava fugir dos agentes de segurança, Yuri levou um disparo nas costas e precisou ser socorrido para o Hospital São Lucas. O suspeito segue internado na unidade, e não há informações sobre o estado de saúde dele.

O carro em que estavam os dois homens foi parar sobre uma calçada, na altura do bairro Santa Lúcia, após uma perseguição. Imagens feitas no local mostram o carro ocupando os degraus do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), com a parte da frente batida e ao menos uma das portas aberta.

Perseguição a suspeitos terminou em acidente em Vitória

A Gazeta tenta mais detalhes do caso com a Polícia Civil, que informou apenas que a ocorrência está em andamento.

Your browser does not support the audio element. Acidente na Reta da Penha: detido é herdeiro do tráfico de São Benedito

Ligações criminosas

Segundo a Guarda Municipal, Yuri de Andrade Bento possui mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa, associação e tráfico de drogas. Ele é irmão de Geovani Bento, o Vaninho , e João Andrade, o Joãozinho da 12.

Vaninho está preso, desde 2020, acusado de ordenar queimas de ônibus aqui no Estado. Ele e Joãozinho cumprem prisão em presídios federais e formam o alto escalão do tráfico de drogas de São Benedito.

A dinâmica

A perseguição teria começado depois que o veículo onde estavam os suspeitos passou pelo Cerco Inteligente da Prefeitura de Vitória. Com a ajuda do videomonitoramento, uma equipe de patrulhamento foi encaminhada para realizar a abordagem. Ao dar ordem de parada, já na Avenida Saturnino de Brito, o veículo empreendeu fuga sentido Camburi e entrou na Praia do Canto.

Uma viatura da Guarda de Vitória fez o acompanhamento, passando pelo Barro Vermelho até chegar na altura da Avenida Reta da Penha, onde os criminosos perderam o controle do carro e invadiram a calçada do outro lado da avenida.

Os detidos são:

Yuri de Andrade Bento, de 25 anos, tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado;

Segundo suspeito sem nome identificado, de 23 anos, com três passagens por tráfico de drogas, sem mandado de prisão em aberto.

“Os ocupantes tentaram escapar correndo, foram perseguidos pelos agentes da Guarda de Vitória. Um deles foi alcançado pelos agentes e o outro foi detido por uma viatura da Polícia Militar que foi dar apoio”, detalhou o secretário de Segurança Urbana do município, Amarílio Boni.

De acordo com a PM, assim que largaram o carro, os suspeitos saíram correndo em direção ao bairro Itararé, mas foram alcançados. Foi dada uma voz de abordagem, desobedecida por Yuri, que ainda teria colocado a mão na cintura, como se fosse pegar uma arma. Nesse momento, ele foi baleado.

Apreensões

Com o suspeito de 23 anos foram encontrados 15 comprimidos de ecstasy. No veículo havia dois celulares e um rádio comunicador. O Onix usado pelos criminosos não possuía qualquer restrição e foi removido para um pátio credenciado.