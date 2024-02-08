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Vitória

Acidente na Reta da Penha: detidos têm relação com PCV, diz secretário

Informação foi divulgada pelo secretário Municipal de Segurança Urbana da Capital, Amarílio Boni; facção tem como liderança Fernando Moraes Pimenta, o Marujo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2024 às 13:45
Carro ficou batido após perseguição que terminou na Reta da Penha, em Vitória
Carro ficou batido após perseguição que terminou na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos
Os dois jovens detidos após perseguição e acidente que terminou com o carro batido em uma calçada na Reta da Penha, em Vitória, no fim da manhã desta quinta-feira (8), têm ligação com o tráfico de drogas, mais precisamente com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), organização criminosa que atua no Bairro da Penha e se estende pelo bairro Bonfim, na Capital. A informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Urbana do município, Amarílio Boni. A facção tem como liderança Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, número um na lista dos mais procurados do Espírito Santo.
Os detidos são: 
  • Yuri de Andrade Bento, de 25 anos, tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
  • Segundo suspeito sem nome identificado, de 23 anos, com três passagens por tráfico de drogas, sem mandado de prisão em aberto
Foram apreendidos celulares e ecstasy com os dois jovens após a perseguição.
Celulares e ecstasy apreendidos com jovens após perseguição em Vitória
Celulares e ecstasy apreendidos com jovens após perseguição em Vitória Crédito: Reprodução | Guarda Municipal
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, poucos minutos depois do fim da perseguição, o secretário informou que o veículo estava sendo monitorado pela Guarda Municipal e pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A informação, nas palavras do dele, era de que o carro estava sendo usada por "lideranças do Complexo da Penha".
"Identificamos que o carro estava sendo usado por lideranças do Complexo da Penha para transitar em Vitória. A partir daí, começamos a monitorar. O que sabemos é que os dois têm relação com a organização criminosa do Marujo"
Amarílio Boni - Secretário de Segurança Urbana de Vitória
Segundo a Polícia Civil, Marujo é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.
Os mandados de prisão em aberto de Marujo são por diversos crimes: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores. Conforme os dados do Portal do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Marujo tem mandados desde 2017.

Batida aconteceu após perseguição em Vitória

Perseguição a suspeitos terminou em acidente em Vitória

carro em que estavam dois homens suspeitos foi parar sobre uma calçada na Reta da Penha, em Vitória, no fim da manhã desta quinta-feira (8). Imagens feitas no local mostram o carro ocupando os degraus do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), com a parte da frente batida e ao menos uma das portas aberta. De acordo com a Guarda Municipal, que esteve no atendimento da ocorrência, o carro foi parar na calçada após uma perseguição dos agentes de segurança a suspeitos que estavam dentro do veículo.
A perseguição teria começado na Ponte de Camburi, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto. Em determinado momento, quando o motorista do carro saía do bairro Barro Vermelho e entrava na Reta da Penha, fazendo uma curva, ele avançou sobre a calçada e bateu. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram detidos e encaminhados à delegacia.
Uma quantidade considerável de óleo saiu do veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e jogou serragem no chão, descartando o risco de incêndio. Pessoas que trabalham na região onde aconteceu o acidente relataram ter escutado o barulho da batida. Não houve interdição na Reta da Penha no sentido Vila Velha, mas alguns motoristas reduziam a velocidade para ver o que aconteceu no local, gerando lentidão no fluxo.

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