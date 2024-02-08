Acidente na Reta da Penha: detidos têm relação com PCV, diz secretário

Carro ficou batido após perseguição que terminou na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos

Os detidos são:

Yuri de Andrade Bento, de 25 anos, tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado

Segundo suspeito sem nome identificado, de 23 anos, com três passagens por tráfico de drogas, sem mandado de prisão em aberto

Foram apreendidos celulares e ecstasy com os dois jovens após a perseguição.

Celulares e ecstasy apreendidos com jovens após perseguição em Vitória Crédito: Reprodução | Guarda Municipal

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, poucos minutos depois do fim da perseguição, o secretário informou que o veículo estava sendo monitorado pela Guarda Municipal e pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A informação, nas palavras do dele, era de que o carro estava sendo usada por "lideranças do Complexo da Penha".

"Identificamos que o carro estava sendo usado por lideranças do Complexo da Penha para transitar em Vitória. A partir daí, começamos a monitorar. O que sabemos é que os dois têm relação com a organização criminosa do Marujo" Amarílio Boni - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

Segundo a Polícia Civil, Marujo é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Batida aconteceu após perseguição em Vitória

Perseguição a suspeitos terminou em acidente em Vitória

carro em que estavam dois homens suspeitos foi parar sobre uma calçada na Reta da Penha, em Vitória, no fim da manhã desta quinta-feira (8) . Imagens feitas no local mostram o carro ocupando os degraus do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), com a parte da frente batida e ao menos uma das portas aberta. De acordo com a Guarda Municipal, que esteve no atendimento da ocorrência, o carro foi parar na calçada após uma perseguição dos agentes de segurança a suspeitos que estavam dentro do veículo.

A perseguição teria começado na Ponte de Camburi, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto. Em determinado momento, quando o motorista do carro saía do bairro Barro Vermelho e entrava na Reta da Penha, fazendo uma curva, ele avançou sobre a calçada e bateu. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram detidos e encaminhados à delegacia.