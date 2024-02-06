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Em posto de combustíveis

Homem é morto e suspeito é baleado em loja de conveniência em Marataízes

Tiago Costa de Oliveira, de 43 anos, foi morto a tiros durante uma confusão no bairro Cidade Nova, na noite de segunda-feira (5)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 13:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 fev 2024 às 13:46
Tiago Costa de Oliveira foi socorrido, manão resistiu
Tiago Costa de Oliveira foi socorrido, manão resistiu Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 45 anos foi morto a tiros durante uma confusão em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (5). O suspeito de ter atirado na vítima, Lucas Mendes Mion, de 37 anos, também foi baleado por um terceiro envolvido, que fugiu, segundo a Polícia Militar.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Tiago Costa de Oliveira é socorrido por uma ambulância após ser baleado. Segundo a Polícia Militar, Tiago foi levado para Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas já chegou sem vida.
Lucas Mendes Mion também foi socorrido para a unidade, mas devido à gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde segundo assessoria, segue internado.
O comandante da 9ª Companhia da Polícia Militar, Major Nério Pereira da Silva Filho, disse que as informações colhidas no local são de que a vítima se envolveu em uma briga com Lucas Mendes Mion, que atirou em Tiago Costa de Oliveira. O terceiro envolvido, que atirou em Lucas, fugiu do local após a confusão.
Ainda segundo Major Nério, informações preliminares indicam que os envolvidos já tinham uma desavença antiga. Com Lucas Mendes Mion, a Guarda Municipal de Marataízes apreendeu uma pistola 9 milímetros.
O delegado, Edson Lopes Junior, responsável pela delegacia de Marataízes, informou à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, que Lucas foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e segue escoltado pela polícia no hospital. O delegado disse ainda que imagens de câmeras de segurança já foram recolhidas para análise e que testemunhas ainda vão ser ouvidas.
O corpo da vítima, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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