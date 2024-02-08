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Carro roubado

Suspeitos são detidos após perseguição e colisão na Reta da Penha em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, o carro foi parar na calçada após uma perseguição dos agentes de segurança a suspeitos que estavam dentro do veículo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 11:57

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 fev 2024 às 11:57
Carro foi parar na calçada após perseguição em Vitória
Carro foi parar na calçada após perseguição, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Um carro em que estavam dois homens suspeitos foi parar sobre uma calçada na Reta da Penha, em Vitória, no fim da manhã desta quinta-feira (8). Imagens feitas no local mostram o carro ocupando os degraus do prédio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), com a parte da frente batida e ao menos uma das portas aberta. De acordo com a Guarda Municipal, que está no atendimento da ocorrência, o veículo foi parar na calçada após uma perseguição dos agentes de segurança a suspeitos . Dois indivíduos foram detidos. 
Inicialmente, A Gazeta informou que o carro tinha restrição de furto e roubo. A informação, porém, foi corrigida pelo secretário de Segurança Urbana em Vitória, Amarílio Boni. O secretário afirmou que o veículo era monitorado porque, segundo informações obtidas, seria utilizado por lideranças do Complexo da Penha envolvidas com o tráfico de drogas para transitarem pela cidade. A perseguição teria começado na Ponte de Camburi, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto. Em determinado momento, quando o motorista do carro saía do bairro Barro Vermelho e entrava na Reta da Penha, fazendo uma curva, ele avançou sobre a calçada e bateu. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram detidos e encaminhados à delegacia.

Perseguição a suspeitos terminou em acidente em Vitória

Uma quantidade considerável de óleo saiu do veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e jogou serragem no chão, descartando o risco de incêndio. Pessoas que trabalham na região onde aconteceu o acidente relataram ter escutado o barulho da batida. Não há interdição na Reta da Penha no sentido Vila Velha, mas alguns motoristas reduzem a velocidade para ver o que aconteceu no local, gerando lentidão no fluxo.

Detidos após perseguição têm ligação com PCV, diz secretátio

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o secretário Amarílio Boni afirmou que o veículo estava sendo monitorado desde que a Guarda e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social souberam que o carro servia de transporte para lideranças do tráfico de drogas do Complexo da Penha.
"Identificamos que o carro estava sendo usado por lideranças do Complexo da Penha para transitar em Vitória. A partir daí, começamos a monitorar, tentando abordar o veículo. Os dois foram presos na região, com apoio da Polícia Militar", afirmou o secretário.
Os detidos são:
  • Yuri de Andrade Bento, de 25 anos, tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
  • Segundo suspeito sem nome identificado, de 23 anos, com três passagens por tráfico de drogas, sem mandado de prisão em aberto
De acordo com Amarílio Boni, os dois detidos têm relação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), que tem Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, como liderança.

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