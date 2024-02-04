Homem morre após capotar carro em Ecoporanga, Noroeste do ES

Um homem morreu após capotar o veículo na rodovia ES-320, na altura de Santa Terezinha, zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã deste domingo (4). O condutor teve o óbito confirmado no local do acidente. A identidade da vítima e a dinâmica do capotamento não foram informadas pelas autoridades.