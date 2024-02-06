Preso homem que fingiu ser morador de rua e matou jovem por engano na Serra

George Augusto Rodrigues da Silva, preso por ataque na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na época, testemunhas relataram que o atirador estava com roupas de gari, mas a polícia afirmou que, na verdade, ele se disfarçou usando roupas sujas e uma sacola supostamente de recolher lixo, mas que estava com uma arma dentro. George conhecia o jovem de 18 anos e queria se aproximar sem ser reconhecido. Ele disparou seis vezes, no meio da praça lotada.

"O primeiro, por erro na execução, atingiu fatalmente o João, que morreu no local, e os outros cinco tiros atingiram a vítima sobrevivente. Chama a atenção a ousadia desse indivíduo em praticar um crime no meio de uma praça com uma grande aglomeração de pessoas, colocando em risco a vida de outras pessoas, bem como a audácia dele em utilizar um disfarce de morador de rua para despistar a atenção das pessoas, dificultar a investigação e se aproximar das vítimas sem que elas percebessem", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) da Serra.

De acordo com as investigações, George comandava dois pontos de venda de drogas e queria aumentar o território. "A investigacao da polícia concluiu que João também tinha envolvimento com o trafico de drogas na região mas não era o alvo do atirador. Ele Foi baleado e morto por engano", afirmou Sandi Mori.

João Natalino Conceição Teixeira, de 19 anos, morto por engano em praça na Serra Crédito: Reprodução

O alvo era o jovem sobrevivente, baleado com cinco tiros. "A vítima sobrevivente na época do crime gerenciava o tráfico de drogas da região do 'Inferninho' no bairro Novo Horizonte, enquanto George atuava no tráfico das 'Cajazeiras' e das 'Casinhas'", disse o delegado.