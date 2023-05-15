Homem vestido de gari mata jovem e deixa outro ferido em praça na Serra

Um jovem de 19 anos, identificado como João Natalino Conceição Teixeira, foi morto a tiro e outro jovem, de 18, sem nome divulgado, ficou ferido e foi levado em estado grave para um hospital no início da madrugada de domingo (14), na praça do bairro Novo Horizonte, na Serra . Testemunhas contaram à polícia no local que o atirador estava vestido com roupa de gari, usando um uniforme verde com faixas refletivas.

De acordo com o relato dos moradores, o suspeito chegou ao local, deu algumas voltas na praça e atirou contra os dois jovens. O mais velho, de 19 anos, foi baleado na cabeça e morreu na hora, e o outro foi socorrido.

João Natalino Conceição Teixeira, de 19 anos, foi morto em praça na Serra Crédito: Reprodução

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas para verificar a informação de que um indivíduo teria efetuado disparos na praça. No local, policiais militares encontraram duas pessoas caídas no chão, como mostram os vídeos feitos durante a madrugada.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local do crime na manhã desta segunda-feira (14), mas moradores não gravaram entrevistas por medo de represálias. A comunidade relata que, apesar de o crime ter sido de madrugada, a praça do bairro Novo Horizonte estava lotada, e muitas pessoas precisaram correr para fugir dos tiros.

A PM confirmou a informação de que o jovem de 19 anos já estava morto. Quanto ao indivíduo de 18 anos, socorrido para o hospital, a corporação disse que consta mandado de prisão em aberto contra ele, mas não deu detalhes em relação ao crime de que o rapaz é suspeito. Segundo moradores contaram no local, o alvo do atirador era ele, não João Natalino, que acabou sendo assassinado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de João Natalino foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.