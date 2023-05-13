Uma pessoa desaparece por dia no ES; saiba como registrar ocorrência

Polícia Civil explica que não é necessário esperar 24 horas pra registrar o desaparecimento de uma pessoa no Espírito Santo Crédito: Reprodução TV Gazeta

De acordo com a Secretaria de Segurança do Espírito Santo (Sesp) , 159 pessoas desapareceram entre janeiro e abril de 2023 em todo Estado. O número total é referente aos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil . No entanto, diferentemente do que muita gente pensa, não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento de alguém.

Por mês, segundos os dados apurados pelo g1, são 39 casos de desaparecimento em todo o território capixaba. É como se uma pessoa desaparecesse todos os dias.

Segundo o delegado da Polícia Civil Eduardo Oliveira, assim que a ocorrência é registrada, as investigações já são iniciadas. "Primeira coisa: a pessoa desapareceu. Vai na delegacia, faça a ocorrência, que neste momento já começarão os trabalhos investigativos", disse o delegado.

Ainda de acordo com dados da Sesp, 90% das pessoas que desapareceram no estado foram encontradas com vida.

Perfil das pessoas desaparecidas

De acordo com a Sesp, a maior parcela de desaparecidos no estado é formada por homens entre 18 e 40 anos de idade.

"Tanto a droga quanto o alcoolismo afastam a pessoa do seu seio familiar, seu núcleo familiar. Então, ela vai se afastando, vai atrás de bar, uma boca de fumo mais longínqua, e vai perdendo o contato com a família", disse o delegado Eduardo Oliveira.

Erolnildes desapareceu no ES desde dezembro de 2022 Crédito: Reprodução

Drama das famílias

Uma das pessoas que vive a angústia de não saber onde alguém da família está é o lanterneiro Billy Graham. Segundo o profissional, o irmão Eronildes desapareceu em dezembro de 2022.

"Não é fácil, é irmão da gente, é sangue. E a gente fica na expectativa dele aparecer. Passa muita coisa na cabeça... Às vezes, a gente pensa que ele tá morto. Pensa que ele tá vivo. É um negócio que fica o tempo todo martelando em nossa cabeça", disse Billy.

Segundo o lanterneiro, Eronildes era catador de materiais recicláveis e morava em Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória. Há cinco anos, ele se separou na ex-mulher, momento em que entrou em depressão.

Billy e o irmão Eronildes, que desapareceu no ES. Lanterneiro fez a ocorrência e tenta achar o irmão Crédito: Reprodução

Billy disse ainda que Erolnildes ficava alguns dias sumido, mas nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.

Desde o desaparecimento do irmão, o lanterneiro disse que se divide entre o trabalho e a busca por Eronildes.

"Já rodei Vila Nova de Colares, Manguinhos, Feu Rosa, Jacaraípe. Atravessei a pontei, fui à Praia Grande...Pensa que é fácil todo dia lembrar do cara?!", disse.

Como agir

O boletim deve ser feito imediatamente. A orientação é procurar a delegacia mais próxima e registrar a ocorrência assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Por exemplo, se a pessoa costuma chegar em um determinado horário e não apareceu e nem avisou sobre atraso, o boletim de ocorrência pode ser registrado.

Para o registro da ocorrência, os documentos necessários são a identidade do comunicante, foto atualizada do desaparecido e documento de identificação da vítima. “Caso os familiares não estejam com alguns destes documentos, a ocorrência é realizada da mesma forma, desde que as informações prestadas estejam corretas. Já os que não são familiares dos desaparecidos, o vínculo entre as partes deve ser comprovado.

Portal ajuda nas buscas

Em 2020, o governo do Espírito Santo lançou um portal que reúne informações sobre pessoas desaparecidas no Estado. A ferramenta é alimentada automaticamente após o registro da ocorrência de desaparecimento na polícia.

O site está acessível no link https://disquedenuncia181.es.gov.br/desaparecidos e conta com as informações completas das vítimas, como a imagem da pessoa, qualificação, local do desaparecimento, idade atual e número do boletim de ocorrência relacionado ao fato, que poderá ser feito de maneira on-line.