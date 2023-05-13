Uma pessoa desaparece por dia no ES; saiba como registrar ocorrência

De acordo com a Secretaria de Segurança do Espírito Santo (Sesp), 159 pessoas desapareceram entre janeiro e abril de 2023 em todo Estado. O número total é referente aos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil. No entanto, diferentemente do que muita gente pensa, não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento de alguém.
Por mês, segundos os dados apurados pelo g1, são 39 casos de desaparecimento em todo o território capixaba. É como se uma pessoa desaparecesse todos os dias.
Segundo o delegado da Polícia Civil Eduardo Oliveira, assim que a ocorrência é registrada, as investigações já são iniciadas. "Primeira coisa: a pessoa desapareceu. Vai na delegacia, faça a ocorrência, que neste momento já começarão os trabalhos investigativos", disse o delegado.
Ainda de acordo com dados da Sesp, 90% das pessoas que desapareceram no estado foram encontradas com vida.
Perfil das pessoas desaparecidas
De acordo com a Sesp, a maior parcela de desaparecidos no estado é formada por homens entre 18 e 40 anos de idade.
"Tanto a droga quanto o alcoolismo afastam a pessoa do seu seio familiar, seu núcleo familiar. Então, ela vai se afastando, vai atrás de bar, uma boca de fumo mais longínqua, e vai perdendo o contato com a família", disse o delegado Eduardo Oliveira.
Drama das famílias
Uma das pessoas que vive a angústia de não saber onde alguém da família está é o lanterneiro Billy Graham. Segundo o profissional, o irmão Eronildes desapareceu em dezembro de 2022.
"Não é fácil, é irmão da gente, é sangue. E a gente fica na expectativa dele aparecer. Passa muita coisa na cabeça... Às vezes, a gente pensa que ele tá morto. Pensa que ele tá vivo. É um negócio que fica o tempo todo martelando em nossa cabeça", disse Billy.
Segundo o lanterneiro, Eronildes era catador de materiais recicláveis e morava em Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória. Há cinco anos, ele se separou na ex-mulher, momento em que entrou em depressão.
Billy disse ainda que Erolnildes ficava alguns dias sumido, mas nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.
Desde o desaparecimento do irmão, o lanterneiro disse que se divide entre o trabalho e a busca por Eronildes.
"Já rodei Vila Nova de Colares, Manguinhos, Feu Rosa, Jacaraípe. Atravessei a pontei, fui à Praia Grande...Pensa que é fácil todo dia lembrar do cara?!", disse.
Como agir
O boletim deve ser feito imediatamente. A orientação é procurar a delegacia mais próxima e registrar a ocorrência assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Por exemplo, se a pessoa costuma chegar em um determinado horário e não apareceu e nem avisou sobre atraso, o boletim de ocorrência pode ser registrado.
Para o registro da ocorrência, os documentos necessários são a identidade do comunicante, foto atualizada do desaparecido e documento de identificação da vítima. “Caso os familiares não estejam com alguns destes documentos, a ocorrência é realizada da mesma forma, desde que as informações prestadas estejam corretas. Já os que não são familiares dos desaparecidos, o vínculo entre as partes deve ser comprovado.
Portal ajuda nas buscas
Em 2020, o governo do Espírito Santo lançou um portal que reúne informações sobre pessoas desaparecidas no Estado. A ferramenta é alimentada automaticamente após o registro da ocorrência de desaparecimento na polícia.
O site está acessível no link https://disquedenuncia181.es.gov.br/desaparecidos e conta com as informações completas das vítimas, como a imagem da pessoa, qualificação, local do desaparecimento, idade atual e número do boletim de ocorrência relacionado ao fato, que poderá ser feito de maneira on-line.
*Com informações do g1 ES