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Jerônimo Monteiro

Homem é morto dentro de carro após parar em churrasco e pedir água no ES

Luciano Vargas da Silva, de 29 anos, morreu após ser baleado na noite deste domingo (14), segundo relatos à PM, ele foi morto em frente a uma residência onde estava tendo um churrasco
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2023 às 11:29

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 11:29

Homem é morto dentro de carro em Jerônimo Monteiro
Homem é morto dentro de carro em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na noite deste domingo (14), no bairro Agroceres, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Luciano Vargas da Silva estava dentro do carro, um Toyota Corolla, quando foi ferido. 
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 21h10. Ao chegar ao local, a equipe viu Luciano baleado dentro do veículo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que verificou que ele estava morto. A Polícia Civil foi acionada.
A PM disse que populares contaram aos militares que ocorria um churrasco em uma residência, quando Luciano chegou ao local, chamou a proprietária da casa e pediu um copo de água à mulher, que saiu para buscar.
Neste momento, um suspeito se aproximou do carro e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o autor do crime não foi detido. Ainda segundo a Polícia Militar, a esposa de Luciano relatou aos policiais que seu marido vinha recebendo ameaças do suspeito.
Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno da demanda até a publicação desta matéria.

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