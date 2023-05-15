Homem é morto dentro de carro após parar em churrasco e pedir água no ES

A PM disse que populares contaram aos militares que ocorria um churrasco em uma residência, quando Luciano chegou ao local, chamou a proprietária da casa e pediu um copo de água à mulher, que saiu para buscar.

Neste momento, um suspeito se aproximou do carro e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o autor do crime não foi detido. Ainda segundo a Polícia Militar, a esposa de Luciano relatou aos policiais que seu marido vinha recebendo ameaças do suspeito.