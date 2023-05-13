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Litoral Sul do ES

Suspeito de homicídio que ocorreu em março é preso em Itapemirim

Homem estava com mandado de prisão em aberto e foi encontrado na sexta-feira (12), durante policiamento no bairro Joacima

Publicado em 

13 mai 2023 às 14:36

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 14:36

Suspeito foi encontrado na noite desta sexta-feira (12).
Suspeito foi encontrado na noite desta sexta-feira (12). Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Policiais militares prenderam na noite de sexta-feira (12), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, um indivíduo com mandado de prisão em aberto por um homicídio que ocorreu em março deste ano. De acordo com fontes da Polícia Militar, tanto a vítima quanto o suspeito eram envolvidos com o tráfico de drogas.
Durante o policiamento no bairro Joacima, policiais receberam a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto por homicídio estava na região. De acordo com a PM, a equipe foi até as proximidades da casa do suspeito e o avistaram nos arredores. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município.
O crime aconteceu no dia 26 de março. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, também no bairro Joacima. O homem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.
Neste sábado (13), a Polícia Civil informou que o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional.

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