Homem é assassinado na frente de bar em Sooretama

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso, segundo a corporação, seguirá sob investigação da delegacia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a Polícia Civil.