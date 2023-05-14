Homem é assassinado na frente de bar em Sooretama

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto na madrugada deste domingo (14), no bairro Salvador, em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada a tiros na frente de um bar do município.
Os policiais militares foram informados de disparos de arma de fogo no bairro Salvador. No local, a equipe encontrou a vítima, caída na frente de um bar, já sem vida e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso, segundo a corporação, seguirá sob investigação da delegacia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a Polícia Civil.