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Violência

Homem é assassinado na frente de bar em Sooretama

Crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (14). Os policiais militares foram informados de disparos de arma de fogo no bairro Salvador e encontraram vítima já sem vida
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 mai 2023 às 12:35

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 12:35

Corpo de criança foi levado ao SML de Linhares
Corpo foi levado ao SML de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto na madrugada deste domingo (14), no bairro Salvador, em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada a tiros na frente de um bar do município.
Os policiais militares foram informados de disparos de arma de fogo no bairro Salvador. No local, a equipe encontrou a vítima, caída na frente de um bar, já sem vida e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso, segundo a corporação, seguirá sob investigação da delegacia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, informou a Polícia Civil.

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