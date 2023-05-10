Casal é assassinado a tiros em mais um dia de violência em Sooretama

Uma mulher e um homem foram mortos a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (9). A Polícia Militar disse que primeiro foi acionada para verificar o caso de Maria Michelly Santos Souza, de 29 anos, encontrada morta e nua em um quarto da casa onde morava. Horas depois, Valderli Gouvea, de 53, foi encontrado também sem vida na porta da residência dele. Os acionamentos para as ocorrências foram durante a noite.
Segundo informações da corporação, testemunhas relataram que quatro homens suspeitos foram vistos saindo da residência de Maria Michelly e que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas da região. A mulher sofreu um tiro de raspão no braço e outro na cabeça. Os policiais constataram que a vítima já estava sem vida, deitada na cama, sem roupas.
Moradores da região disseram aos militares, conforme boletim de ocorrência da PM, que Maria Michelly e Valderli teriam um relacionamento amoroso. O homem foi encontrado morto no fim da noite desta terça-feira, horas depois da mulher ser assassinada. Ele, que trabalhava como motorista de caminhão, foi encontrado com perfurações na cabeça.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, que também atua em Rio Bananal e Sooretama, há relação entre os dois crimes e a investigação tenta identificar a motivação e a autoria dos homicídios.
“Eles estavam se relacionando como um casal. Estamos trabalhando nos dois crimes ao mesmo tempo. Sobre a motivação, a gente trabalha com a possibilidade da relação com o tráfico de drogas e também com crimes passionais”, disse para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.
Tentativa de homicídio na mesma noite
Além das duas mortes, um homem de 50 anos também foi baleado na última noite em Sooretama. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil e pode ter relação com os homicídios.
“Estamos trabalhando com a possibilidade de vingança. Nos parece que ele não vai morrer. Os investigadores vão conversar com ele e as testemunhas dos dois crimes”, comentou o delegado.
Crimes recentes em Sooretama
O município está sofrendo com a violência. Na última quarta (3), uma pastora foi morta com golpes de faca pelo próprio marido. No domingo (7), um homem foi esfaqueado pelo próprio filho.
Em abril, um caminhoneiro, que dirigia pela BR 101, morreu após ser baleado. Ele foi socorrido na estrada após o veículo se envolver em um acidente, mas não resistiu aos ferimentos, após chegar ao hospital. No início do mês, um jovem foi morto na varanda de casa.
No fim de março, no dia 26, um casal foi assassinado a tiros na frente de casa no bairro Sayonara. No dia 23, um adolescente de 16 anos foi morto.
Em nota, a Polícia Militar informou que realiza o policiamento ostensivo, mas “indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir”. Confira na íntegra:
“A Polícia Militar ressalta que, conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo em todo o município de Sooretama constantemente. No entanto, cabe ressaltar que o patrulhamento é dinâmico e indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir. Por este motivo, é importante que uma viatura seja sempre acionada, via Ciodes (190), em casos de ocorrência em andamento, para que a viatura mais próxima siga mais rapidamente até o local do fato”.
O delegado Fabrício Lucindo também comentou sobre a onda de criminalidade na cidade. “Sooretama está vivendo um momento de violência. O tráfico de drogas é o que mais incomoda Sooretama. A grande maioria dos crimes tem como motivação a traficância. Esses elementos não têm pena da vítima, das pessoas que devem. Vamos empreender mais operações. Estamos trabalhando firmemente com várias operações, prisões de muitos criminosos. Vamos conseguir vencer isso com o apoio da população. Quem tiver informações que possa auxiliar nas investigações, ligar no 181”.