Casal é assassinado a tiros em mais um dia de violência em Sooretama

Crimes aconteceram na noite de terça-feira, em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher e um homem foram mortos a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (9). A Polícia Militar disse que primeiro foi acionada para verificar o caso de Maria Michelly Santos Souza, de 29 anos, encontrada morta e nua em um quarto da casa onde morava. Horas depois, Valderli Gouvea, de 53, foi encontrado também sem vida na porta da residência dele. Os acionamentos para as ocorrências foram durante a noite.

Segundo informações da corporação, testemunhas relataram que quatro homens suspeitos foram vistos saindo da residência de Maria Michelly e que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas da região. A mulher sofreu um tiro de raspão no braço e outro na cabeça. Os policiais constataram que a vítima já estava sem vida, deitada na cama, sem roupas.

Casa onde a primeira vítima morava no bairro Salvador, em Sooretama Crédito: Tiago Félix

Moradores da região disseram aos militares, conforme boletim de ocorrência da PM, que Maria Michelly e Valderli teriam um relacionamento amoroso. O homem foi encontrado morto no fim da noite desta terça-feira, horas depois da mulher ser assassinada. Ele, que trabalhava como motorista de caminhão, foi encontrado com perfurações na cabeça.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, que também atua em Rio Bananal e Sooretama, há relação entre os dois crimes e a investigação tenta identificar a motivação e a autoria dos homicídios.

“Eles estavam se relacionando como um casal. Estamos trabalhando nos dois crimes ao mesmo tempo. Sobre a motivação, a gente trabalha com a possibilidade da relação com o tráfico de drogas e também com crimes passionais”, disse para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.

Valderli residia nesta casa, no mesmo bairro de Maria Michelly Crédito: Tiago Félix

Tentativa de homicídio na mesma noite

Além das duas mortes, um homem de 50 anos também foi baleado na última noite em Sooretama. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil e pode ter relação com os homicídios.

“Estamos trabalhando com a possibilidade de vingança. Nos parece que ele não vai morrer. Os investigadores vão conversar com ele e as testemunhas dos dois crimes”, comentou o delegado.

Crimes recentes em Sooretama

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza o policiamento ostensivo, mas “indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir”. Confira na íntegra:

“A Polícia Militar ressalta que, conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo em todo o município de Sooretama constantemente. No entanto, cabe ressaltar que o patrulhamento é dinâmico e indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir. Por este motivo, é importante que uma viatura seja sempre acionada, via Ciodes (190), em casos de ocorrência em andamento, para que a viatura mais próxima siga mais rapidamente até o local do fato”.