Turista de SP é rendido e PMs de folga prendem bandido na Praia Secreta

Praia Secreta, em Vila Velha, tem o acesso por uma abertura em um muro de concreto Crédito: Ricardo Medeiros

Eram para ser férias tranquilas, mas um turista de São Paulo acabou sofrendo uma tentativa de assalto enquanto conhecia a Praia Secreta, em Vila Velha . O susto aconteceu na manhã dessa terça-feira (9) e terminou com o suspeito detido por policiais militares que estavam de folga e chegavam ao local para relaxar. O indivíduo, identificado como Sidiney da Vitória, de 35 anos, foi encaminhado a um presídio.

Engenheiro de manutenção, a vítima contou que estava com a esposa, ainda no primeiro passeio do dia. "Ela deixou as coisas perto de uma árvore, e eu fui para perto das pedras tirar uma foto. Foi nessa hora que o rapaz chegou por trás, anunciando o assalto e pedindo para passar o celular e o relógio."

"Fui me afastando e pedindo calma, mas ele apontou uma arma para mim. Quando eu ameacei jogar o meu celular na água, ele me perguntou de onde eu era, e depois disse que não ia fazer nada comigo e abaixou a arma. Então, eu saí correndo e falei para minha esposa correr também", contou.

"Só estávamos eu e minha esposa na praia. Acho que o bandido estava escondido nas pedras" Engenheiro de manutenção - Não será identificado por motivos de segurança

Quando subiam a rampa que dá acesso à Praia Secreta, as vítimas encontraram dois homens e os alertaram sobre o assaltante. O que elas não esperavam é que essas duas pessoas fossem policiais militares de folga. "Eles estavam indo mergulhar, mas sacaram a arma e renderam o cara. Foi a nossa sorte", comentou o engenheiro.

Orientado por eles, o casal acionou a Polícia Militar e perdeu quase toda a manhã na delegacia. "Disseram que se a gente não reportasse, o cara ia sair, virar a esquina e cometer o mesmo crime de novo. É um pouco burocrático e chato, mas foi para o bem de todos", disse o turista paulista.

Morador da cidade de Americana (SP), ele afirmou nunca ter passado por nada parecido ao longo dos 37 anos de vida. "Eu trabalho viajando muito, mas esta foi a primeira vez. Se soubesse que existia o risco, não teria ido para essa praia. Até reportamos em um aplicativo de viagem o perigo", declarou.

"Acho que só dá para ir na Praia Secreta em um dia que ela estiver bem movimentada ou com um grupo maior de pessoas" Engenheiro de manutenção - Não será identificado por motivos de segurança

Apesar da chateação, o engenheiro continua no Espírito Santo até a próxima quinta-feira (11) e explicou que decidiu conhecer o Estado durante as férias por ser um local de praias bonitas e com um tempo bom nesta época do ano – quando costuma esfriar no litoral paulista e chover no Nordeste do país.

"Tirando esse episódio, estamos gostando muito. No segundo dia fomos à Ilha do Boi e à Ilha do Frade, em Vitória. No terceiro, dia da tentativa de assalto, ainda visitamos o Convento da Penha. Já hoje estamos em Guarapari, um lugar que nos indicaram como mais tranquilo e seguro", comentou.

Desfecho

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com uma arma falsa quando anunciou o assalto nessa terça-feira (9). Ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que Sidiney da Vitória, de 35 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.