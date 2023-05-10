Mergulhador capixaba é preso pela PF em SP por tráfico internacional de drogas

Um mergulhador profissional do Espírito Santo, identificado como Lucas Vieira Donati, de 37 anos, foi preso em São Paulo sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal está na casa onde ele residia, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, para cumprir mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados equipamentos de mergulho. A reportagem de A Gazeta apurou que o capixaba é apontado como responsável por colocar drogas em navios.
A ação acontece no âmbito da Operação Diver, realizada, ao todo, em quatro Estados brasileiros, para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo o delegado responsável pela operação no Espírito Santo, há um mandado de busca e apreensão sendo cumprido no Estado capixaba, após investigação realizada pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul.
PF cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão nos seguintes Estados:
- Rio Grande Sul - 3 mandados
- Santa Catarina - 1 mandado
- Espírito Santo - 1 mandado de busca e apreensão
- São Paulo - 1 mandado
A operação começou em 29 de março de 2023, após a PF e a Marinha do Brasil apreenderem, em Rio Grande, 206kg de cocaína ocultos no casco de um navio, que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal. A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, via atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal.
Operação da PF em Vitória após prisão de mergulhador capixaba
A partir de uma série de diligências, a PF identificou um mergulhador profissional, cuja função na organização criminosa consiste em armazenar a droga nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a mesma das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.
O mergulhador capixaba investigado foi preso em São Paulo, enquanto embarcava em um voo para a África do Sul.