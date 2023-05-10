Mergulhador capixaba é preso pela PF em SP por tráfico internacional de drogas

A Gazeta apurou que o capixaba é apontado como responsável por colocar drogas em navios. Um mergulhador profissional do Espírito Santo , identificado como Lucas Vieira Donati, de 37 anos, foi preso em São Paulo sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal está na casa onde ele residia, no bairro Tabuazeiro, em Vitória , para cumprir mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados equipamentos de mergulho. A reportagem deapurou que o capixaba é apontado como responsável por colocar drogas em navios.

A ação acontece no âmbito da Operação Diver, realizada, ao todo, em quatro Estados brasileiros, para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Segundo o delegado responsável pela operação no Espírito Santo, há um mandado de busca e apreensão sendo cumprido no Estado capixaba, após investigação realizada pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul.

Mergulhador Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em São Paulo durante operação contra tráfico internacional de drogas Crédito: Reprodução

PF cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão nos seguintes Estados:

Rio Grande Sul - 3 mandados



Santa Catarina - 1 mandado



Espírito Santo - 1 mandado de busca e apreensão



São Paulo - 1 mandado



A operação começou em 29 de março de 2023, após a PF e a Marinha do Brasil apreenderem, em Rio Grande, 206kg de cocaína ocultos no casco de um navio, que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal. A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, via atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal.

Operação da PF em Vitória após prisão de mergulhador capixaba

A partir de uma série de diligências, a PF identificou um mergulhador profissional, cuja função na organização criminosa consiste em armazenar a droga nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a mesma das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.