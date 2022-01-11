Preso em SP estrangeiro que seria responsável por fixar drogas em navio em Vitória

O espanhol Joaquin Francisco Gimenez foi preso no Porto de Santos, em SP Crédito: Divulgação

Correção Uma versão anterior da reportagem trazia no título a informação de que o suspeito fixou a droga no casco do navio. Essa informação está errada. Ele é apontado pela Polícia Federal como a pessoa que seria responsável por este trabalho, que por sua vez não chegou a ser executado, tendo em vista que o plano foi frustrado após operação da PF. O título foi corrigido.

Trata-se do espanhol Joaquin Francisco Gimenez, preso por policiais civis paulistas do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) quando faziam uma vigilância na área do Porto de Santos. Eles investigavam a informação recebida sobre a colocação de uma carga de cocaína em um dos navios ali aportados, dentro das ações da Operação Morgan.

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Segundo a Polícia Federal relatou em nota, dois homens foram avistados se aproximando do cais, na margem direita do porto e, ao perceberem a presença dos agentes, fugiram em direções opostas. Um deles - o estrangeiro que se encontrava foragido - foi perseguido e preso. O suspeito, que vestia traje de mergulhador, foi encaminhado para o presídio local.

ATUAVA COM GRUPOS NO ES LIGADOS AO PCC

O espanhol atuava com o grupo de pessoas que tinham ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), presas em 7 de dezembro do ano passado, em Vila Velha. As detenções naquele dia ocorreram em ações deflagradas na Operação Solis , coordenada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo.

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O espanhol Joaquin Francisco Gimenez foi preso com roupa de mergulho Crédito: divulgação

O espanhol, suspeito de ser a pessoa que realizaria o trabalho e cuja identificação foi formalizada pela PF no último dia 6 de janeiro, passou a ser considerado foragido da Justiça e com nome inscrito na lista de procurados da Interpol, a polícia internacional.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações realizadas dentro da Operação Morgan - que tinha o objetivo de investigar e prender o estrangeiro - apontam que ele é o responsável pela aquisição das embarcações utilizadas pela organização criminosa, bem como por embalar e fixar a carga de cocaína nos cascos de navios fundeados na baía de Vitória.

Apontam ainda que o suspeito é um criminoso com habilidades específicas e importante rede de relacionamentos no mundo do crime.

A Polícia Federal informou que a Operação Morgan também foi composta por Policiais Federais, Rodoviários Federais e Guardas Civis Municipais de Vitória e Vila Velha.

OPERAÇÃO MIRA O PCC

O objetivo da ação realizada no início de dezembro do ano passado é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.

No Espírito Santo, no dia 7 de dezembro do ano passado, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Guarapari, que resultaram na apreensão de quantidade expressiva de drogas e na prisão em flagrante de três pessoas. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Araraquara e Guarujá, em São Paulo.

Felipe Marques da Costa, um dos foragidos da Operação Solis, realizada em dezembro do ano passado, que mira o PCC Crédito: divulgação

UMA PESSOA AINDA CONTINUA FORAGIDA

Na operação realizada em dezembro do ano passado havia um mandado de prisão contra Filipe Marques da Costa, que conseguiu escapar e ainda permanece foragido. Ele atuava com o grupo que mantinha instalações em uma casa, em Vila Velha, onde foram apreendidas diversas malas e embalagens com cocaína.

Desde o mês passado ele vem sendo procurado pelas polícias, assim como o espanhol, que acabou sendo preso na madrugada desta terça-feira.