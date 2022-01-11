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Foragido internacional

Preso em SP estrangeiro que seria responsável por fixar drogas em navio em Vitória

O espanhol, que já era considerado foragido da Justiça, foi preso no Porto de Santos, em São Paulo. As investigações apontam que ele era especialista na área atuando como mergulhador para grupo criminoso
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

11 jan 2022 às 16:12

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:12

espanhol preso que fixaria drogas em caso de navio em vitória
O espanhol Joaquin Francisco Gimenez foi preso no Porto de Santos, em SP Crédito: Divulgação

Correção

11/01/2022 - 5:05
Uma versão anterior da reportagem trazia no título a informação de que o suspeito fixou a droga no casco do navio. Essa informação está errada. Ele é apontado pela Polícia Federal como a pessoa que seria responsável por este trabalho, que por sua vez não chegou a ser executado, tendo em vista que o plano foi frustrado após operação da PF. O título foi corrigido. 
Foi preso na madrugada desta terça-feira (11), em São Paulo, o estrangeiro apontado como sendo a pessoa que fixaria 890 quilos de cocaína no casco de um navio na baía de Vitoria. A droga acabou sendo apreendida em duas operações realizadas no início de dezembro de 2021.
Trata-se do espanhol Joaquin Francisco Gimenez, preso por policiais civis paulistas do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) quando faziam uma vigilância na área do Porto de Santos. Eles investigavam a informação recebida sobre a colocação de uma carga de cocaína em um dos navios ali aportados, dentro das ações da Operação Morgan.
Segundo a Polícia Federal relatou em nota, dois homens foram avistados se aproximando do cais, na margem direita do porto e, ao perceberem a presença dos agentes, fugiram em direções opostas. Um deles - o estrangeiro que se encontrava foragido - foi perseguido e preso. O suspeito, que vestia traje de mergulhador, foi encaminhado para o presídio local.

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ATUAVA COM GRUPOS NO ES LIGADOS AO PCC

O espanhol atuava com o grupo de pessoas que tinham ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), presas em 7 de dezembro do ano passado, em Vila Velha. As detenções naquele dia ocorreram em ações deflagradas na Operação Solis, coordenada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal. Neste dia, sete pessoas foram presas, mas o espanhol fugiu. Houve apreensão de 510 quilos de cocaína na ocasião.
No dia seguinte, 8 de dezembro, em nova operação, em Vila Velha, realizada pela Polícia Federal, com o apoio do Notaer, houve nova apreensão de droga - 380 quilos de cocaína - mas ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que estes 890 quilos de cocaína seriam fixados no casco de um navio fundeado na baía de Vitória, mas o plano foi frustrado pelas forças de segurança. 
espanhol preso que fixaria drogas em caso de navio em vitória
O espanhol Joaquin Francisco Gimenez foi preso com roupa de mergulho Crédito: divulgação
O espanhol,  suspeito de ser a pessoa que realizaria o trabalho e cuja identificação foi formalizada pela PF no último dia 6 de janeiro, passou a ser considerado foragido da Justiça e com nome inscrito na lista de procurados da Interpol, a polícia internacional. 
De acordo com a Polícia Federal, as investigações realizadas dentro da Operação Morgan - que tinha o objetivo de investigar e prender o estrangeiro - apontam que ele é o responsável pela aquisição das embarcações utilizadas pela organização criminosa, bem como por embalar e fixar a carga de cocaína nos cascos de navios fundeados na baía de Vitória.
Apontam ainda que o suspeito é um criminoso com habilidades específicas e importante rede de relacionamentos no mundo do crime.
A  Polícia Federal informou que a Operação Morgan também foi composta por Policiais Federais, Rodoviários Federais e Guardas Civis Municipais de Vitória e Vila Velha.

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OPERAÇÃO MIRA O PCC

O objetivo da ação realizada no início de dezembro do ano passado é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.
No Espírito Santo,  no dia 7 de dezembro do ano passado, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Guarapari, que resultaram na apreensão de quantidade expressiva de drogas e na prisão em flagrante de três pessoas. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Araraquara e Guarujá, em São Paulo.
Na tarde do mesmo dia, mais quatro pessoas foram presas  em cumprimento a mandados de prisão temporária. Um dos presos acabou sendo autuado por corrupção ativa em razão de ter oferecido a um dos policiais a quantia de R$ 1 milhão para que ele e os demais não fossem presos.
foragido da operação solis, PCC, realizada em dezembro/2021, em vila velha
Felipe Marques da Costa, um dos foragidos da Operação Solis, realizada em dezembro do ano passado, que mira o PCC Crédito: divulgação

UMA PESSOA AINDA CONTINUA FORAGIDA

Na operação realizada em dezembro do ano passado havia um mandado de prisão contra Filipe Marques da Costa, que conseguiu escapar e ainda permanece foragido. Ele atuava com o grupo que mantinha instalações em uma casa, em Vila Velha, onde foram apreendidas diversas malas e embalagens com cocaína.
Desde o mês passado ele vem sendo procurado pelas polícias, assim como o espanhol, que acabou sendo preso na madrugada desta terça-feira.

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