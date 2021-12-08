PF apreende 380 kg de cocaína em barco na Praia do Ribeiro, em Vila Velha

A Polícia Federal realizou uma operação para apreender drogas na Praia do Ribeiro, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (8). Um barco que transportava 380 quilos de cocaína foi interceptado por uma lancha da polícia, mas os suspeitos conseguiram fugir. A corporação informou que o prejuízo financeiro impactado sobre os criminosos nesta apreensão é estimado em cerca de R$ 100 milhões. A embarcação utilizada para transporte dos entorpecentes também foi apreendida.
A operação contou com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que informou que os suspeitos conseguiram fugir em carros em direção ao Morro do Moreno.
A Polícia Militar foi acionada para tentar localizar os suspeitos e o Notaer prestou apoio na busca, mas eles não foram encontrados. Parte da ação do helicóptero foi registrada em vídeo. Assista abaixo:
Em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, o delegado Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, afirmou que, quando as equipes policiais chegaram ao local onde ocorreu a apreensão, os suspeitos já não mais se encontravam na lancha. "Eles perceberam nossa aproximação. Estamos investigando quem são e já podemos dizer que fazem parte de uma grande organização criminosa, provavelmente do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção brasileira", disse.
"Nós não temos plantação de coca no Brasil, o que indica que o produto pode ter vindo de algum país vizinho da América do Sul. O destino, nós ainda não conhecemos, mas é possível que haja ligação do caso com o esquema de colocar drogas em cascos de navios para tráfico para outros continentes. Ao todo, em dois dias, apreendemos quase uma tonelada de cocaína"
A operação desta quarta-feira é desdobramento da ação da Polícia Federal que apreendeu 510 kg de cocaína e prendeu três pessoas. As prisões ocorreram dentro das ações deflagradas na Operação Solis, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo. A operação contou com o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal.
Segundo a PF, o prejuízo financeiro impactado para os criminosos na ação de terça é estimado em R$ 130 milhões. O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.
MOVIMENTAÇÃO DE BARCOS É FREQUENTE
Um morador da região do Morro do Moreno, que preferiu não ser identificado, contou que ouviu barulhos de helicóptero e de sirenes de carros de polícia, mas achou que tratava-se de um assalto. Ele ficou sabendo depois em um grupo de moradores da área que havia acontecido uma apreensão de drogas.
"A gente pensou que talvez tivesse um roubo a uma casa, mas, depois, apareceu no grupo dos moradores que a Polícia Federal achou drogas em um barco aqui na Praia do Ribeiro e uma caminhonete foi vista subindo o Morro do Moreno", disse.
Ele relatou que mora há cerca de seis anos no Morro do Moreno e que a movimentação de barcos e de carros de luxo na Praia do Ribeiro é constante. O homem afirmou, porém, que nunca havia visto uma operação policial no local.
"Eu moro aqui há seis anos e sempre entre duas e três horas da manhã dois barquinhos vão para alto mar e voltam duas ou três horas depois e sempre aqui na Praia do Ribeiro tem carros SUV esperando. Eles colocam as caixas nelas e vão embora. Isso acontece umas duas vezes por semana. Essa foi a primeira vez vendo uma operação desse tipo", contou o morador.
Atualização
08/12/2021 - 3:32
Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (8), a Polícia Federal atualizou a quantidade de cocaína apreendida na embarcação de 360 kg para 380 kg. O valor estimado da droga também foi atualizado. As informações foram inseridas no texto.