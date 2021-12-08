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Tiro na mão

Adolescente de 15 anos é baleado no bairro São Pedro, em Vitória

O garoto foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue)

Publicado em 

08 dez 2021 às 07:41

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 07:41

Adolescente de 15 anos é baleado em tiroteio em São Pedro, Vitória
Adolescente de 15 anos é baleado em São Pedro, Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Um adolescente de 15 anos foi baleado na mão durante um tiroteio na tarde desta terça-feira (7), no bairro São Pedro III, em Vitória.
O menino contou para os policiais militares que atenderam a ocorrência que homens passaram atirando de dentro de um carro.
O adolescente foi levado para um Pronto Atendimento de São Pedro e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1/ES

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