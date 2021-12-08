Adolescente de 15 anos é baleado no bairro São Pedro, em Vitória

Um adolescente de 15 anos foi baleado na mão durante um tiroteio na tarde desta terça-feira (7), no bairro São Pedro III, em Vitória.
O menino contou para os policiais militares que atenderam a ocorrência que homens passaram atirando de dentro de um carro.
O adolescente foi levado para um Pronto Atendimento de São Pedro e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1/ES